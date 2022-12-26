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Giriş Tarihi: 26.12.2022 08:08 Son Güncelleme: 26.12.2022 08:08

Son dakika: Galatasaray, Lazio'dan Luis Alberto için çalışmalara başladı

Son dakika: Galatasaray, Lazio’dan Luis Alberto için çalışmalara başladı

Hazırlık maçında Galatasaray’a gol atan İspanyol futbolcu Luis Alberto için çalışmalar başladı. Serie A ekibiyle temas kuran Sarı-Kırmızılılar, yıldız 10 numarayı kiralamak istiyor.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa odaklanan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, orta sahaya takviye yapmayı planlıyor. Sarı-Kırmızılılar, Serie A ekibi Lazio'nun 30 yaşındaki orta sahası Luis Alberto'yu takibe aldı.

KİRALAMA PLANI VAR
İtalyan basını, Cimbom'un 2025 yılında sözleşmesi sona erecek futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğiyle almak istediğini, Lazio'nun ise bu opsiyona şimdilik sıcak bakmadığını duyurdu. 2016 yılından beri Serie A'nın köklü ekibi Lazio'da yer alan 1.83 boyundaki orta saha, güçlü fiziği ve yüksek top tekniğiyle dikkatleri çekiyor.

18 MİLYON EURO DEĞER BİÇİLİYOR
Hatırlanacağı üzere Galatasaray, Dünya Kupası arasında Antalya'da Lazio ile hazırlık maçı oynamış ve sahadan 2-1 yenik ayrılmıştı. 13 Aralık'ta oynanan maça ilk 11'de başlayan Luis Alberto, 46. dakikada şık bir gol attı. Avrupa'da birçok kulübün radarındaki oyuncuya 18 milyon euro değer biçiliyor. (Takvim)

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Son dakika: Galatasaray, Lazio'dan Luis Alberto için çalışmalara başladı
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