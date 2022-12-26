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Giriş Tarihi: 26.12.2022 09:23 Son Güncelleme: 26.12.2022 09:24

Galatasaray'ın kasası dolacak! Levent Tüzemen açıkladı: "Tam 240 milyon..."

Galatasaray’ın kasası dolacak! Levent Tüzemen açıkladı: Tam 240 milyon...

Süper Lig'de son 4 maçını da kazanan Galatasaray uzun bir aradan sonra liderlik koltuğuna oturdu. Galatasaray'da gözler şimdi yeni projelerden gelecek olan finansal kaynaklarda... SABAH Spor'un usta yazarı Levent Tüzemen, "Cemal Özgörkey’in başında bulunduğu mağazacılığın cirosu ay sonuna kadar 525 milyon TL’ye ulaşacak. Sarı-kırmızılılar dijital operasyonlardan da ocak ayında 240 milyon TL kazanacak." açıklamasını yaptı.

Süper Lig'de son 4 maçını kazanan ve 1 puan farkla Fenerbahçe'den liderliği devralan Galatsaray'da bir diğier hedef ise gelecek olan mali kaynaklarda... SABAH Spor'un usta kalemi Levent Tüzemen, Galatasaray'a gelecek olan gelirle ilgili çok çarpıcı sözler kaleme aldı.

LEVENT TÜZEMEN: "240 MİLTON TL...."

"G.Saray yönetimi bir yandan transfer çalışmalarına devam ederken, diğer taraftan ise kulübe yeni mali kaynaklar yaratmak ve eldeki imkânlardan daha iyi gelir elde etmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Yardımcısı Cemal Özgörkey'in Columbus projesi için çalışmaları meyvelerini vermeye başlarken ocak ayında G.Saray'a tam 240 milyon TL'lik katkı gelecek."

10 milyon TL'lik reklam ve planlama yatırımı yapılan proje ile birlikte 240 milyon TL kasaya girecek. Özgörkey'in görevinden alındığı iddiaları dolaşsa da başkan Özbek, dijital ve mağazacılıktan sorumlu yönetici olarak görev yapan Özgörkey'in katkısından bir hayli mutlu.

ARALIK SONUNA KADAR 525 MİLYON TL

Aralık sonuna kadar mağazacılık cirosunun 525 milyon TL'ye ulaşması bekleniyor. Şimdiye kadar 75 milyon TL'lik sponsorluk anlaşması sağlanırken Başkan Özbek bunu daha da artırmak adına Sportif İşbirliği Komitesi'ni kurdu.

Başında Niyazi Yelkencioğlu'nun olduğu komitede Erden Timur, Mehmet Cibara, Eray Yazgan, Can Natan, Levent Yaz ve İbrahim Hatipoğlu var. Ayrıca Naci Cansun da profesyonel çalışan olarak görev alıyor.

Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un 300 milyon TL kulübe destek olacağı haberlerinin ise gerçeği bambaşka. Ortada böyle bir nakit para yok. Ancak Erden Timur ilk olarak Mecidiyeköy'de rezidansa dönüştürülen binanın 150 milyon TL'lik iç yapım ihtiyaçlarını kulübe bırakmadan kendisi karşıladı.

İHTİYAÇLARI ERDEN TİMUR KARŞILAYACAK

Timur'un 150 milyon TL'lik bir diğer desteği ise Kemerburgaz'a olacak. Yeni yapılacak tesislerin demir ve çimento tedarikleri başta olmak üzere inşaat ihtiyaçlarını da Erden Timur karşılayacak.

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Galatasaray'ın kasası dolacak! Levent Tüzemen açıkladı: "Tam 240 milyon..."
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