Galatasaray'ın kasası dolacak! Levent Tüzemen açıkladı: "Tam 240 milyon..."

10 milyon TL'lik reklam ve planlama yatırımı yapılan proje ile birlikte 240 milyon TL kasaya girecek. Özgörkey'in görevinden alındığı iddiaları dolaşsa da başkan Özbek, dijital ve mağazacılıktan sorumlu yönetici olarak görev yapan Özgörkey'in katkısından bir hayli mutlu.

ARALIK SONUNA KADAR 525 MİLYON TL

Aralık sonuna kadar mağazacılık cirosunun 525 milyon TL'ye ulaşması bekleniyor. Şimdiye kadar 75 milyon TL'lik sponsorluk anlaşması sağlanırken Başkan Özbek bunu daha da artırmak adına Sportif İşbirliği Komitesi'ni kurdu.