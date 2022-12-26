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Giriş Tarihi: 26.12.2022

Galibiyet hasretini Emre Akbaba bitirdi

Galibiyet hasretini Emre Akbaba bitirdi
Süper Lig'de Adana Demirspor, konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü Emre Akbaba'nın golleriyle 2-1 mağlup etti. Mavi Şimşekler'in 3 maçlık galibiyet hasreti son bulurken, Andrea Pirlo'nun ekibi son 4 lig müsabakasından 1 puan çıkarabildi. 11. dakikada Emre Akbaba ile öne geçen ev sahibine Fatih Karagümrük 19. dakikada Fabio Borini ile cevap verdi: 1-1. İlk yarının son dakikalarında Emre Akbaba bir kez daha sahneye çıktı ve 43. dakikada Adana temsilcisini öne taşıdı: 2-1. Adana Demirspor'un 53. dakikada Onyekuru ile bulduğu gol VAR kararı ile iptal edildi ve maç, ev sahibinin 2-1'lik üstünlüğü ile bitti.

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Galibiyet hasretini Emre Akbaba bitirdi
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