Galibiyet hasretini Emre Akbaba bitirdi

Süper Lig'de Adana Demirspor, konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü Emre Akbaba'nın golleriyle 2-1 mağlup etti. MaviŞimşekler'in 3 maçlık galibiyet hasreti sonbulurken, Andrea Pirlo'nun ekibi son 4 lig müsabakasından 1 puan çıkarabildi. 11. dakikada Emre Akbaba ile öne geçen ev sahibine Fatih Karagümrük 19. dakikada Fabio Borini ile cevap verdi: 1-1. İlk yarının son dakikalarında Emre Akbaba bir kez daha sahneye çıktı ve 43. dakikada Adana temsilcisini öne taşıdı: 2-1. Adana Demirspor'un 53. dakikada Onyekuruile bulduğu gol VAR kararı ile iptal edildi ve maç, ev sahibinin 2-1'lik üstünlüğü ile bitti.