Gençlerbirliği kalecisi Übeyd Adıyaman: Vallahi ölüyorum beni oynatmayın dedi

TFF 1. Lig'de Gençlerbirliği ile Bandırmaspor'u karşı karşıya getiren maçta çok ilginç bir olay yaşandı.

Gençlerbirliği'nin Bandırmaspor'a 5-2 yenildiği maça kaleci Übeyd Adıyaman'ın hasta şekilde ilk 11'de yer aldığı ortaya çıktı. Konuk takımın 4. golünün ardından Gençlerbirliği kalecisi Übeyd Adıyaman'ın tepkisi yayıncı kuruluştan maçı izleyenlerce net şekilde duyuldu.

Tribündeki taraftarlara dönen Übeyd, "38.5 derece ateşim var. Ölüyorum dedim, vallahi ölüyorum dedim. Mecalim yok. Beni oynatmayın dedim. Allah belamı versin, beni oynatmayın dedim." şeklinde serzenişte bulundu.

Ligde üst üste aldığı mağlubiyetlerle son sıraya kadar gerileyen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Dalcı maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında "Çok fazla söylenecek bir şey yok. Sonuç itibariyle ilk yarıyı böyle bitirmek istemezdik. Farklı bir mağlubiyet aldık. Açıkçası puan alabilmemiz gereken bir oyun oynamadık. Sonuna kadar bu mağlubiyeti hakkettiğimizi düşünüyoruz. İlk yarı bitti yeni bir sayfa açacağız. Transfer yasağımız kalktı. Bu ligde dominant oyuncular alarak Gençlerbirliği'ni ikinci yarıda kurtarmak adına elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu. (Hürriyet)