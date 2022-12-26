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Giriş Tarihi: 26.12.2022 08:12 Son Güncelleme: 26.12.2022 08:12

Güvenlik görevlisi Mert Hakan’dan şikayetçi oluyor! Dev maçta ortalık karışmıştı...

YUNUS EMRE SEL
Güvenlik görevlisi Mert Hakan’dan şikayetçi oluyor! Dev maçta ortalık karışmıştı...

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında evinde Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor, rakibini 2-0 mağlup etti. Maç sonrası güvenlik görevlisiyle yaşadığı tartışmayı anlatan Mert Hakan Yandaş'a cevap gecikmedi. İşte tüm detaylar...

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta Mert Hakan Yandaş'ın kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü özel güvenlik görevlisi de aynı sebeple oyuncudan şikayetçi olmaya hazırlanıyor.

İddiaları reddeden güvenlik görevlisi, Mert Hakan Yandaş'ın kendisine küfrettiğini ve sonrasında yalan beyanda bulunduğunu savundu. Söz konusu güvenlik görevlisi yaşanan gerilim esnasında çekilen görüntülerin incelenmesi halinde gerçeklerin ortaya çıkacağını da sözlerine ekledi.

MERT HAKAN YANDAŞ NE DEMİŞTİ?
Fenerbahçe'de maça kulübede başlayan ve 86'da oyuna giren Mert Hakan Yandaş, müsabaka sırasında yaşanan gerginlikle ilgili, "Benim ülkemde ısınırken güvenlik görevlisinin işi beni korumak. Bana saldırıyor gol sonrası" ifadelerini kullanmıştı.

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Güvenlik görevlisi Mert Hakan’dan şikayetçi oluyor! Dev maçta ortalık karışmıştı...
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