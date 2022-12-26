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Giriş Tarihi: 26.12.2022

İşte yürekleri hoplatan pozisyon!

İşte yürekleri hoplatan pozisyon!
Galatasaray 2-1 üstünlüğünü korurken 90+3. dakikada sarı-kırmızılı taraftarların yüreklerini hoplatan bir pozisyon yaşandı. İstanbulspor'dan Ethemi'nin vuruşunda top Emir Kaan'ın önüne düştü. Genç oyuncu bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ve net pozisyonda attığı şutta meşin yuvarlak, Okan Kocuk'un ayaklarına çarparak dışarı gitti.

G.SARAY İKİ FİRE VERDİ
G.Saray, İstanbulspor galibiyetiyle sevinirken iki önemli ismini sakatlığa kurban verdi. Maça ilk 11'de başlayan sarı-kırmızılıların genç sol beki Kazımcan Karataş, sakatlanarak 67. dakikada yerini Patrick van Aanholt'a bıraktı. 19 yaşındaki oyuncunun, stattan ayrılırken yürümekte zorlandığı görüldü. Kendini iki kez yere bırakan Fredrik Midtsjö de oyuna devam edemeyen bir diğer isimdi.

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İşte yürekleri hoplatan pozisyon!
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