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Giriş Tarihi: 26.12.2022 11:16 Son Güncelleme: 26.12.2022 11:17

Jude Bellingham'ı isteyen çok ama onun gönlündeki takım belli!

Jude Bellingham’ı isteyen çok ama onun gönlündeki takım belli!

Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea ve PSG, Borussia Dortmund 19 yaşındaki yıldızı Jude Bellingham için adeta savaş içinde...

Geleceğin süper starlarından biri olarak görülen ve 2022 Dünya Kupası'nda da İngiltere formasıyla mücadele eden Jude Bellingham için büyük bir çekişme var.

Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea ve PSG, Borussia Dortmund 19 yaşındaki yıldızı Jude Bellingham'ı istiyor. Ancak Bellingham'ın gönlündeki takım belli...İngiliz basını, 2019 yılında Borussia Dortmund'a katılan Bellingham'ın bonservis bedelinin en az 100 milyon euro olduğunu yazdı.

İspanyol AS Gazetesi ise yaptığı haberde genç yıldızın gitmek istediği yeri okurlarına duyurdu. Habere göre Jude Bellingham'ın 2022 Dünya Kupası'nda İngiltere adına sergilediği muhteşem performans, Real Madrid'in sözleşme imzalama kararlılığını güçlendirdi. 19 yaşındaki oyuncudan aldıkları sinyaller ise olumlu! Bellingham, bir Premier Lig kulübünde katılmaktansa Bernabéu'ya gitmeyi tercih ediyor... (ntvspor.net)

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1990 FIFA Dünya Kupası elemelerindeki bir maçta, hangi takımın kalecisi 1-0 yenik durumdalarken eldiveninin içine sakladığı jiletle kendisini yaralayıp başına fişek çarpmış numarası yapmıştır ve takım sahadan çekilmiştir?
Yine gündemi kaçırmışım
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Jude Bellingham'ı isteyen çok ama onun gönlündeki takım belli!
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