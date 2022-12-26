N’Koudou hem kendini hem de bizi bozdu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gaziantep maçında gol yemeden atacakları gollerle üç puan almayı hedeflediklerini ancak bunu başaramadıklarını söyledi. Deneyimli hoca, "Üzüntü verici, 2 puan kaybettik. Oyun üstünlüğümüzün, oyuna daha çok hakim olmamızın bir anlamı yok.Rakip, kontrollü futbol için sahaya çıkmıştı. Kontralarla etkili olmaya çalıştılar. İlk yarıda izin vermedik ancak ikinci devrede o kontrolü kaybettik. Gedson, N'Koudou ve Redmond'un duran topları etkisizdi" ifadelerini kullandı. N'Koudou'ya da değinen Güneş, "Maça iyi başlamıştı. Rakibin boş alanında bire birler ile etkiliydi. Ne oldu bilmiyorum, rakiple itiştiler. Orada oyunu kaybetti. Oyundan koptu. Rakibin hırsını artırdı. Doğru bulmuyorum.'Ben bir şey yapmadım' diyor. Ben de tam göremedim" şeklinde konuştu.