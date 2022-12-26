Pençeyi vurdu zirveyi aldı!

Galatasaray'ın 37 yaşındaki forveti Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı takımı sırtlamaya devam ediyor. Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü'ne karşıFransız futbolcu, dün de 2 golüyle Aslan'ı liderliğe taşıdı. Maçtan sonra da Gomis, 25 Temmuz'da SABAH Spor'a verdiği röportajdaki sözlerini tekrarlayıp iddiasını yineledi. Tecrübeli futbolcu, "G.Saray için ikincilik iyi değildir. Lider olduk, yolumuz uzun. Takımın en deneyimli oyuncularından biriyim.G.Saray'da oynamak iyi bir şans. Bu şansı değerlendirmek gerekiyor. Yaşım var ama yaşıma göre hedeflerim de var.diye konuştu.İcardi'nin yokluğunda Aslan'da sahne Bafetimbi Gomis'indi. 37 yaşındaki Fransız oyuncu bu sezon ligdeki 6. golünü ağlara gönderirken G.Saray kariyerinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki resmi maçlarda 31 gole ulaştı. Wesley Sneijder'i geride bırakan Gomis'ten daha çok gol bulan iki isim ise Burak Yılmaz (44) ve Selçuk İnan (39)…Sarı-kırmızılılar, İstanbulspor'a karşı evindeki son yenilgisini Ocak 1970'te 3-2'lik skorla aldı. İki takım arasında bu tarihten sonra G.Saray'ın sahasında oynanan 13 maçta Cimbom yenilmezken 9 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.2020-21 sezonunda son 6 maçını kazanan G.Saray, o dönemin ardından ilk kez üst üste 4 galibiyete ulaştı. Aslan bu süreçte Karagümrük (2-0), Beşiktaş (2-1), Başakşehir (7-0) ve İstanbulspor maçlarından galibiyetle ayrıldı.G.Saray, İstanbulspor ile Süper Lig'de oynadığı son 12 maçta da gol atmayı başardı.Aslan, İstanbul takımları ile oynadığı son 6 lig maçından da galibiyetle ayrıldı.