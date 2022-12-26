Pençeyi vurdu zirveyi aldı!

Galatasaray 662 gün sonra yeniden lider. 15’te gol perdesini açan Gomis, 37’de takımını 2-0 üstünlüğe taşıdı. Cimbom 2 kez direğe takılırken 82’de İstanbulspor, Mehmet ile farkı bire indirdi. Ecel terleri dökse de gülen Aslan oldu. Kupada turu getiren Gomis, ligde de takımı liderliğe ulaştırdı
'YAŞIM DA VAR' HEDEFİM DE!'
Galatasaray'ın 37 yaşındaki forveti Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı takımı sırtlamaya devam ediyor. Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü'ne karşı 65'te oyuna girip, 82'de golünüatarak turu getiren Fransız futbolcu, dün de 2 golüyle Aslan'ı liderliğe taşıdı. Maçtan sonra da Gomis, 25 Temmuz'da SABAH Spor'a verdiği röportajdaki sözlerini tekrarlayıp iddiasını yineledi. Tecrübeli futbolcu, "G.Saray için ikincilik iyi değildir. Lider olduk, yolumuz uzun. Takımın en deneyimli oyuncularından biriyim. Takıma iyi enerji vermek, gol atmakzorundayım. G.Saray'da oynamak iyi bir şans. Bu şansı değerlendirmek gerekiyor. Yaşım var ama yaşıma göre hedeflerim de var. Benimiçin ikinci golcü olmak bir seçenekdeğil. Fırsat bulduğum her an gollerimiatacağım" diye konuştu.
SNEİJDERTARİH OLDU
İcardi'nin yokluğunda Aslan'da sahne Bafetimbi Gomis'indi. 37 yaşındaki Fransız oyuncu bu sezon ligdeki 6. golünü ağlara gönderirken G.Saray kariyerinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki resmi maçlarda 31 gole ulaştı. Wesley Sneijder'i geride bırakan Gomis'ten daha çok gol bulan iki isim ise Burak Yılmaz (44) ve Selçuk İnan (39)…
52 YILDIR YENİLMİYOR!
Sarı-kırmızılılar, İstanbulspor'a karşı evindeki son yenilgisini Ocak 1970'te 3-2'lik skorla aldı. İki takım arasında bu tarihten sonra G.Saray'ın sahasında oynanan 13 maçta Cimbom yenilmezken 9 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.
DÖRT DÖRTLÜK SERİ!
2020-21 sezonunda son 6 maçını kazanan G.Saray, o dönemin ardından ilk kez üst üste 4 galibiyete ulaştı. Aslan bu süreçte Karagümrük (2-0), Beşiktaş (2-1), Başakşehir (7-0) ve İstanbulspor maçlarından galibiyetle ayrıldı.
12
G.Saray, İstanbulspor ile Süper Lig'de oynadığı son 12 maçta da gol atmayı başardı.
6
Aslan, İstanbul takımları ile oynadığı son 6 lig maçından da galibiyetle ayrıldı.