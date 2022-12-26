Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen "İlk Oyum AK Parti'ye İlk Oyum Erdoğan'a Programı"nda gençlerle bir araya geldi. Messi ve Ronaldo'yu karşılaştırması istenen Erdoğan, iki futbolcuyu kıyaslayamayacağını belirterek şöyle konuştu: "Ronaldo'yu harcadılar. Ronaldo'ya maalesef siyasi yaptırım uyguladılar ve15 dakika, yarım saat sokmak... O onun hem psikolojisini hem bütünüyle enerjisini alıp götürdü.""Ronaldo aldığım bilgilere göre Suudi Arabistan'a gidiyor.Artık gelecekte Mbappe var." Dünya Kupası finalinde Arjantin'in Fransa'yı yenerek şampiyon olduğu maçla ilgili fikri de sorulan Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Penaltılarda Arjantin gerçekten muhteşemdi fakat Messi o yaşına rağmen... Yalnız Mbappe geleceği tehdit ediyor, yaş 24. Messi 35 ve her iki tarafı çevirmede Messi'nin tecrübesi ağırlığını koydu. Arjantin de böylece 30 yıldan sonra Dünya Kupası'nı aldı.