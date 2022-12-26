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Giriş Tarihi: 26.12.2022

Ronaldo’yu harcadılar!

Ronaldo’yu harcadılar!

Başkan Erdoğan, Portekizli futbolcuya siyasi yaptırım uygulandığını söyledi: "Hem psikolojisi hem enerjisi alındı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen "İlk Oyum AK Parti'ye İlk Oyum Erdoğan'a Programı"nda gençlerle bir araya geldi. Messi ve Ronaldo'yu karşılaştırması istenen Erdoğan, iki futbolcuyu kıyaslayamayacağını belirterek şöyle konuştu: "Ronaldo'yu harcadılar. Ronaldo'ya maalesef siyasi yaptırım uyguladılar ve Ronaldo gibi bir futbolcuyu kalkıp ikinci yarıda, 15 dakika, yarım saat sokmak... O onun hem psikolojisini hem bütünüyle enerjisini alıp götürdü."

'FİLİSTİN DAVASINA SAHİP ÇIKTI'
"Ronaldo aldığım bilgilere göre Suudi Arabistan'a gidiyor. Filistin davasına sahip çıkan birisidir Ronaldo. Artık gelecekte Mbappe var." Dünya Kupası finalinde Arjantin'in Fransa'yı yenerek şampiyon olduğu maçla ilgili fikri de sorulan Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Penaltılarda Arjantin gerçekten muhteşemdi fakat Messi o yaşına rağmen... Yalnız Mbappe geleceği tehdit ediyor, yaş 24. Messi 35 ve her iki tarafı çevirmede Messi'nin tecrübesi ağırlığını koydu. Arjantin de böylece 30 yıldan sonra Dünya Kupası'nı aldı. Hayırlı olsun diyeceğiz, darısı başımıza."

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Ronaldo’yu harcadılar!
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