Serie A ekibi, Enner Valencia’nın peşinde

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen ve başarılı bir sezon Ekvadorlu yıldız için transfer haberleri gündeme geldi. Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Enner Valencia'ya Fiorentina talip oldu. Ekvadorlu yıldızın son kararının ne olacağı merakla bekleniyor. İşte detaylar...

ENNER VALENCIA'DA YENİ GELİŞME

2022 Katar Dünya Kupası'nda attığı gollerle gündeme oturan ve Fenerbahçde'ki müthiş performansıyla da taraftarın sevgilisi konumuna gelen Enner Valencia'da bir gelişme yaşandı.

KATAR'DA ŞOV YAPTI

Ekvador Milli Takımı'yla Katar Dünya Kupası'na damga vuran Enner Valencia, Katar ve Hollanda'ya attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Enner Valencia, Ekvador Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda üst üste 6 gol atan ilk oyuncu olurken efsane isimler Salenko ve Rossi'nin Dünya Kupası'nda üst üste 7 gol atma başarısını Senegal maçında yitirmişti.

FIORENTINA YERİNDE İZLEDİ

Valencia'nın peşinde düşen Avrupa kulüplerinden biri de Fiorentina. Corriere dello Sport, sportif direktör Nicolas Burdisso'nun Katar'da devam eden Dünya Kupası'nı yerinde izlediğini, özel olarak takip ettiği isimlerden birinin Enner Valencia olduğunu yazdı.

SÜPER LİG'DE GOL KRALI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 resmi maçta 15 gol atan ve 4 asist yapan Enner Valencia, Süper Lig'de de gol krallığında zirvede bulunuyor.

KARİYERİNİN EN İYİ SEZONU

33 yaşındaki forvet, şu ana kadar kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. Başarılı oyuncu Fenerbahçe ile 24 maçta 15 kez fileleri sarsıp, 4 asist yaptı. Dünya Kupası'nda ise 3 golle dikkatleri üzerine çeken Valencia, bu performansını Hatayspor karşısında devam ettirmek istiyor. (Fanatik)