Şimdi değilse ne zaman!

Beşiktaş'ın orta sahadaki önemli ismi Gedson Fernandes, Gaziantep karşısında beklentileri karşılayamadıklarını söyledi. Yıldız futbolcu,Önümüze bakacağız. Maç maç düşünmek, dinlenmek ve toparlanmak zorundayız. Önümüzde çok maç var. En iyi performansı göstermeye çalışacağız" dedi.Beşiktaş, bu sezon geriye düştüğü maçlarda konsantrasyon eksikliği yaşıyor. Gaziantep karşısında da skor dezavantajını yaşayan siyahbeyazlılar, maçı çevirmekte zorlandı. Ligde 6 kez mağlup konuma düşen Şenol Güneş'in ekibi, bu maçlarda sadece 1 kez sahadan mutlu ayrıldı. 2 beraberlik çıkaran Beşiktaş, 3 yenilgiyle 13 puan kaybetti.25. dakikada N'Koudou, Kitsiou ile girdiği ikili mücadele sonrası rakibine kafa attı. Hakem Atilla Karaoğlan, Kamerunlu futbolcuya sarı kart gösterirken, VAR uyarısı sonrası pozisyonu izledi ancak kararını değiştirmedi. Gaziantepli futbolcular, uzun süre itirazda bulundu. Kartın rengi özellikle sosyal medyada büyük tartışma yarattı.Beşiktaş şut ve orta istatistiklerinde Gaziantep FK'ya büyük üstünlük kurdu. Rakip kaleye siyah-beyazlılar 20 şut gönderirken, ev sahibi takım 10 kez denemede bulundu. Ayrıca Kartal 32, Erol Bulut'un takımı da 8 orta yaptı. Beşiktaş'ın orta isabeti ise yüzde 22'de kaldı.İlk yarıdaki Gaziantep atağında ceza sahası dışına çıkan Mert Günok, tehlikeyi uzaklaştırdı. Ev sahibi takımın futbolcuları, Mert'in topa elle temas ettiği gerekçesiyle itirazlarda bulundu. Ancak hakem, göğüs işareti yaparak oyunu devam ettirdi.Gaziantep FK'nın kalecisi Günay Güvenç, karşılaşma öncesi şortunun altına farklı renk tayt giydiği gerekçesiyle soyunma odası koridorunda hakem Atilla Karaoğlan tarafından uyarıldı. Tecrübeli eldiven, hakeme tepki gösterince sarı kart gördü. Daha sonra da taytını değiştirdi.Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Ozan Tufan'ı teknik direktör Şenol Güneş bizzat aradı. Tecrübeli futbolcu, üzerinde büyük emeği olan Güneş'e "Kulübümle anlaşırsanız gelirim hocam" yanıtını verdi. Siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle kadrosuna katmayı amaçlıyor. Ancak Ozan'ı sezon başında 3 milyon Euro'ya alan Hull City, 2.5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.En son Giresun'da 1-0'lık skorla kazanan Beşiktaş'ın deplasmanda galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Siyah-beyazlı ekip, oynadığı 3 karşılaşmanın 2'sini kaybederken 1'inden beraberlikle ayrıldı.Wout Weghorst, Süper Lig'de 7. kez fileleri havalandırırken toplamda 8 gole ulaştı. Hollandalı yıldızın 4 de asisti bulunuyor.Siyah-beyazlı takım, Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı son 4 maçta da galibiyet yüzü göremedi.Beşiktaş'ın Süper Lig tarihinde deplasmanda mağlup edemediği takımlar arasında en fazla konuk olduğu rakibi Gaziantep FK (4 maç; 2B-2M).