Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
Giriş Tarihi: 26.12.2022 17:58

Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA
Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 29 Aralık Perşembe günü sahasında Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından Fair Play/Adil Oyun'da ekim ayının teknik direktörü seçilen ve ödülünü almak için İstanbul'da bulunan teknik direktör Rıza Çalımbay antrenmanda yer almadı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Kabine kararları açıklanıyor! EYT şartları ve yaş sınırı ne olacak? Gözler Başkan Erdoğan'da!
Emekli maaşı 2023 için asgari ücret formülü! Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte hesaplama tablosu
SON DAKİKA: Kabine Toplantısı için bekleyiş başladı! Kritik Kabine Toplantısı kararları duyurulacak! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
Dehşetin izlerini vücudunda taşıyor! Yeni evli kadın kabusu yaşadı
SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA: 500 bin sözleşmeli memur kadroya geçiyor! Sözleşmeliye kadro Meclis'e geldi mi, ne zaman gelecek ve şartları neler olacak?
6'lı masadan garip uzlaşma: Adayı belirlesek de açıklamayalım!
Ankara Şehir Hastanesi'nde dünyaya parmak ısırtan operasyon! 5 birim topladı: Özel ekip kuruldu
Almanya’ya gidip ‘U’ dönüşü yapan doktor!
Borsa İstanbul'da Erdoğan rüzgarı! Yeni rekor geldi
SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Muş'tan asgari ücret sonrası marketlere sert uyarı: Haksız fiyat artışlarına müsaade etmeyeceğiz
ARKADAŞINA GÖNDER
Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA