Son dakika haberleri: Ahmet Ağaoğlu’ndan Fenerbahçe’ye gönderme! ’En büyük ayıplardan biri...’

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF'nin Fair-Play ödüllerinde açıklamalarda bulundu.

İşte Ağaoğlu'nun açıklamaları;

"Yapmış olduğumuz hazırlık maçlarında, ilk 12 maça göre kıyasla çok daha farklı performans sergileyeceğimizin sinyallerini almıştım. Onun ardından Samsunspor maçı var, 3-0 kazandığımız. Ardından Fenerbahçe maçı. İyi futbol sergileyerek iki maçı kazandık. Cumartesi aldığımız galibiyet, camianın galibiyeti şeklinde değerlendirilirse daha doğru bir değerlendirme yapmış oluruz. Seyircimizin de iişin içine girmesiyle, güzel futbol oynayarak alınmış bir 3 puan. Maçtan sonra da söyledim, sadece bir maç kazandık. Çok farklı şekilde değerlendirilemesi pek doğru olmaz. Fenerbahçe maçını kazanırsınız, Karagümrük maçında puan kaybederseniz, Fenerbahçe maçında kaybettiğimiz puan fazla bir anlam ifade etmeyebilir. Bana göre lig yenide başladı. Hem alt, hem üst sıralar. Daha ilk haftada lider değişti. Sonuç için erkenden konuşmanın ne kadar yanlış olduğunu en belirgin göstergesi oldu bu hafta oynanan maçlar. Trabzonspor her zaman yarışın içinde vardır, var olmaya da devam edecektir. Nerede bitireceğimizi mayıs ayında göreceğiz, inşallah en tepede bitiririz."

"ÇOK FARKLI GÖRÜNTÜ BEKLİYORDUM"

"Hull City, Crystal Palace ve Kasımpaşa maçlarının ilk yarılarında, hocamız Dünya Kupası sonrası uygulanacak sistemin bir anlamda provasını yaptı orada. Ben bunu okudum. O maçlardan elde ettiğim izlenim, bizim hem Samsunspor hem de Fenerbahçe maçlarında iyi futbol oynayacağımıza inanıyordum. Çok daha farklı bir görüntü sergileyeceğimiz bekliyordum"

HAKEM ATAMALARI

"Bu çalışmayı yapan insanlar olarak ben ve Süleyman Hurma, bu sistemin gerekliliğine inanıyorduk. Bunu da dışarıdan hizmet almadan, bize teklif edilen paranın da çok altında bir bedelle TFF'nin gerçekleştirdiğini ifade ettiler. Bizim inandığımız bir proje. Bana göre son derece isabetli."

"SAHADA OYNANAN OYUNA BAKALIM"

"Artık maçları hakemler üzerinden okumayalım. Algoritmik sistem hakemleri atıyor. Konuşmak isteyenler, bundan 8 hafta önce oynanan maçta; orta hakemin 4 metre mesafeden düdük çalıp verdiği bir karardan dolayı, 40 metre mesafedeki alakası olmayan yardımcı hakem için 'Bu yardımcı hakemden endişeliyiz' diyorlar. Aşağıya taşıya taşıya, saha kenarında top toplayıcı çocuğun, bilmem ne kulübesinden davranışlarından endişeliyiz, şikayetçiyiz. Bırakalım sahada oynadığımız oyuna bakalım"

"BİR SENEDİR KONUŞMUYORUZ"

"Geride kalan 13 haftada Trabzonspor aleyhine hiç mi hata yapılmadı? Bir bir senedir konuşmuyoruz. Futbolu lütfen hakemler üzerinden okumayalım. Böyle devam edersek, sürekli irtifa kaybediyoruz. Bundan 10 gün önce, UEFA Fair Flay Başkanının bana bizzat ifadesi, son 10 senedir ciddi şekilde irtifa şekilde kaybediyor futbolumuz. Kaybedilen irtifada en büyük pay sahibi de futbolun yönettiğimizi yönettiğimizi iddia eden bizlerin eseri. Finansal ve sportif anlamda. Bu sene yaşadığımız, Türk futbolunun en büyük ayıplarından birisi. Şampiyonlar Ligi ön eleme oynayarak gidebiliyoruz. Sırbistan direkt takım gönderiyor. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Ekonomik olarak dibe vurmuş bir Türk futbolundan bahsediyoruz. Kulüpleri yönetenler olarak, futbol ailesi olarak sorumluluğumuzun bilincinde olalım. Algı yaratarak, gündemi saptırarak, dikkatleri başka noktaları çekerek, yan hakeme, hakeme, top toplayıcı çocuğa falan... Bu Türk futboluna zarar verir. Ortadaki bu olumsuzluğun en büyük nedeni kulüpleri yöneten bizleriz."