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Giriş Tarihi: 26.12.2022 23:53

Son dakika haberleri: Burak Yılmaz'dan olay itiraflar! "Portekiz maçından sonra çok küfür yedim"

Son dakika haberleri: Burak Yılmaz’dan olay itiraflar! Portekiz maçından sonra çok küfür yedim

Fortuna Sittard'da futbol kariyerine devam eden Burak Yılmaz, kişisel sosyal medya hesabından bir soru-cevap etkinliği düzenledi ve sorulara cevap verdi.

Sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını cevaplayan Burak Yılmaz, çok küfür yediğini belirterek nedenini anlattı.

Yılmaz, Portekiz maçında kaçırdığı penaltı yüzünden Dünya Kupası'nın başlaması sonrasında çokça küfürlü mesaj aldığını dile getirdi ve, "Kaçırınca tabii ki çok üzüldüm. Hatta Dünya Kupası'nda izlerken de Türkiye'deki insanlardan çokça küfürlü mesajlar da geldi. Ama hepsinin canı sağ olsun, hiç önemli değil. Hayatımın en üzücü günlerinden bir tanesiydi. Ülkemdeki üzdüğüm insanlardan da tekrardan özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

"SCHALKE'YE ATTIĞIM GOLÜ UNUTAMAM"

Şampiyonlar Ligi'nde attığı en güzel gol sorulan Yılmaz, "Hepsi çok güzel ama Schalke'ye attığım ilk golü hiçbir zaman unutamam. Benim için en güzel gol, içerideki Schalke golüydü" dedi.

Şu anda Fortuna Sittard'da oynayan Burak Yılmaz bir gününün nasıl geçtiğini ise şöyle anlattı:

"Ben hala futbolcu olduğum için benim bir günüm rutin olarak devam ediyor. Sabah erkenden kalkıyorum, kahvaltı yapıp, antrenmana gidiyorum. Antrenmanı yaptıktan sonra eve gelip hala uyuyorum. Çocuklarımla birlikte genelde evdeyim. Çocuklarımla, ailemle, eşimle vakit geçirmeyi, genelde evde vakit geçirmeyi çok seviyorum. Köpeğimiz, kedimiz, çocuklarımız, eşim... Allah'a şükür güzel bir hayatımız var, güzel bir aile yaşantımız var."

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Son dakika haberleri: Burak Yılmaz'dan olay itiraflar! "Portekiz maçından sonra çok küfür yedim"
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