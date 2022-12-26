Son dakika haberleri: Burak Yılmaz'dan olay itiraflar! "Portekiz maçından sonra çok küfür yedim"

Şu anda Fortuna Sittard'da oynayan Burak Yılmaz bir gününün nasıl geçtiğini ise şöyle anlattı:

"Ben hala futbolcu olduğum için benim bir günüm rutin olarak devam ediyor. Sabah erkenden kalkıyorum, kahvaltı yapıp, antrenmana gidiyorum. Antrenmanı yaptıktan sonra eve gelip hala uyuyorum. Çocuklarımla birlikte genelde evdeyim. Çocuklarımla, ailemle, eşimle vakit geçirmeyi, genelde evde vakit geçirmeyi çok seviyorum. Köpeğimiz, kedimiz, çocuklarımız, eşim... Allah'a şükür güzel bir hayatımız var, güzel bir aile yaşantımız var."