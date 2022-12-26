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Giriş Tarihi: 26.12.2022 10:05 Son Güncelleme: 26.12.2022 10:06

Süper Lig’de liderlik el değiştirdi! Süper Lig’in 15. haftasında öne çıkanlar

İHA
Süper Lig’de liderlik el değiştirdi! Süper Lig’in 15. haftasında öne çıkanlar

Spor Toto Süper Lig’de Dünya Kupası arasından sonra heyecan yeniden başladı. Trabzon’da 3 puan kaybeden Fenerbahçe, liderlik koltuğunu Galatasaray’a kaptırdı.

Katar'ın ev sahipliğinde 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenen FIFA Dünya Kupası nedeniyle ara verilen Süper Lig'de 15. hafta karşılaşmaları hafta sonu oynandı. 9 müsabakada toplam 25 gol atıldı. Haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'a 2-0 kaybederken, ara öncesi üst üste aldığı galibiyetlerle form yakalayan Galatasaray, İstanbulspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İtalyan teknik adam Montella ile iyi bir form yakalayan Adana Demirspor, konuk ettiği Fatih Karagümrük karşısında 2-1 kazandı ve yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Adana ekibi, bu galibiyetle puanını 27 yaptı. Ümraniyespor'u deplasmanda 3-1 yenen Başakşehir ise 2 maç sonra galibiyetle tanışırken, haftayı da 27 puanla 4. sırada tamamladı.

FENERBAHÇE, LİDERLİĞİ TRABZON'DA BIRAKTI
Trabzonspor karşılaşması öncesi 29 puanla lider olan Fenerbahçe, lige verilen ara öncesi evinde Giresunspor'a kaybederek yara almıştı. Sarı-lacivertliler, Trabzon'da 57. dakikada 10 kişi kaldığı mücadelede rakibinin 2 golüne engel olamadı. Sahadan 2-0 mağlup ayrılan Fenerbahçe, ligde üst üste 2. yenilgisini yaşadı. Bordo-mavililer ise puanını 26'ya yükseltti.



GALİBİYET SERİSİ GALATASARAY'I ZİRVEYE TAŞIDI
Dünya Kupası arası öncesi galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, haftanın kapanış müsabakasında İstanbulspor'u konuk etti. Gomis'in ilk yarıda attığı 2 golle sonuca ulaşan sarı-kırmızılılar, 30 puanla zirveye oturdu. Sahadan 2-1'lik sonuçla ayrılan Galatasaray, 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.



BEŞİKTAŞ ANTEP'TEN 1 PUANLA DÖNDÜ
Ligde zirve yarışından uzaklaşmak istemeyen Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaştı. Ev sahibi ekibin etkili oynadığı müsabakada siyah-beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü mücadeleden Weghorst ile bulduğu golle sahadan 1 puanla ayrıldı ve puanını 23'e çıkarttı. Beşiktaş haftayı 7. sırada bitirdi.

İŞTE HAFTANIN MAÇLARI VE SONUÇLARI:
Antalyaspor: 0 - MKE Ankaragücü: 2
Ümraniyespor: 1 - Medipol Başakşehir: 3
Hatayspor: 1 - Giresunspor: 1
Kasımpaşa: 1 - Sivasspor: 2
Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 0
Adana Demirspor: 2 - Fatih Karagümrük: 1
Gaziantep FK: 1 - Beşiktaş: 1
Konyaspor: 2 - Corendon Alanyaspor: 2
Galatasaray: 2 - İstanbulspor: 1

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Arkadaşım Ramses
1990 FIFA Dünya Kupası elemelerindeki bir maçta, hangi takımın kalecisi 1-0 yenik durumdalarken eldiveninin içine sakladığı jiletle kendisini yaralayıp başına fişek çarpmış numarası yapmıştır ve takım sahadan çekilmiştir?
Yine gündemi kaçırmışım
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Süper Lig’de liderlik el değiştirdi! Süper Lig’in 15. haftasında öne çıkanlar
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