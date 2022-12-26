Torreira’ya büyük tepki!

Maçın 90. dakikasında oyundan alınırken hakemin kenardan çıkmasını istediği Torreira, ortadan yürümeye devam edince sarı kart gördü. Böylece26 yaşındaki futbolcunun Sivasspor maçında forma giyemeyecek olmasına ve vurdumduymaz hareketine sinirlenen G.Saraylı taraftarlar, sosyal medyadan oyuncularına ateş püskürdü. Okan Buruk'a,çağrısında bulunuldu. Buruk da Torreira'nın kartıyla ilgili şöyle konuştu: "Sinirlenmemin nedeni, kolay bir şekilde kart gördü ve cezalı duruma düştü. Bazen oyuncular plan yapar. Cezalı olan hiçbir oyuncuyu hiçbir yere götürmüyoruz.ifadelerini kullandı.Galatasaray teknik Direktörü Okan Buruk, hedefledikleri gibi liderlik koltuğunda oturduklarını ve orada kalmak istediklerini söyledi. Buruk, "Maçın sonu çok istediğimiz gibi bitmeyince suratımız asıldı.dedi. Eleştirilerin hedefindeki İsviçreli forvet Seferovic hakkında da konuşan 49 yaşındaki hoca, "Taktiksel bir tercih nedeniyle onu değerlendirmedik.O da kendini ispat etmek zorunda" ifadelerini kullandı. Saha çalışmalarına başlayan