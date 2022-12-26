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Giriş Tarihi: 26.12.2022

Torreira’ya büyük tepki!

Torreira’ya büyük tepki!
Maçın 90. dakikasında oyundan alınırken hakemin kenardan çıkmasını istediği Torreira, ortadan yürümeye devam edince sarı kart gördü. Böylece Uruguaylı orta saha, cezalı duruma düştü. 26 yaşındaki futbolcunun Sivasspor maçında forma giyemeyecek olmasına ve vurdumduymaz hareketine sinirlenen G.Saraylı taraftarlar, sosyal medyadan oyuncularına ateş püskürdü. Okan Buruk'a, "Torreira'yı da Sivas'a götür. Tatil yapmasın" çağrısında bulunuldu. Buruk da Torreira'nın kartıyla ilgili şöyle konuştu: "Sinirlenmemin nedeni, kolay bir şekilde kart gördü ve cezalı duruma düştü. Bazen oyuncular plan yapar. Cezalı olan hiçbir oyuncuyu hiçbir yere götürmüyoruz. Burada kalıp, diğer arkadaşlarla birlikte antrenman yapacak" ifadelerini kullandı.

SEFEROVİC'E GÜVENİYORUZ
Galatasaray teknik Direktörü Okan Buruk, hedefledikleri gibi liderlik koltuğunda oturduklarını ve orada kalmak istediklerini söyledi. Buruk, "Maçın sonu çok istediğimiz gibi bitmeyince suratımız asıldı. Liderlik sevincini tam olarak yaşayamadık" dedi. Eleştirilerin hedefindeki İsviçreli forvet Seferovic hakkında da konuşan 49 yaşındaki hoca, "Taktiksel bir tercih nedeniyle onu değerlendirmedik. Hâlâ Seferovic'e güveniyoruz, şans da vereceğiz. O da kendini ispat etmek zorunda" ifadelerini kullandı. Saha çalışmalarına başlayan İcardi'nin de Ankaragücü karşılaşmasında sahada olmasını ön gördüklerini belirtti.

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Torreira’ya büyük tepki!
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