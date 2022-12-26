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Giriş Tarihi: 26.12.2022 18:15

Tottenham lige beraberlikle başladı

AA
Tottenham lige beraberlikle başladı

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Tottenham, 2-0 geriye düştüğü maçta, ikinci yarıda bulduğu gollerle Brentford karşısında sahadan beraberlikle ayrıldı.

2022 FIFA Dünya Kupası arasının ardından Avrupa'nın 5 büyük liginde heyecan, Brentford ile Tottenham arasındaki maçla başladı.

Ev sahibi Brentford, 15. dakikada Vitaly Janelt'in ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci devreye de hızlı başlayan Brentford, 54. dakikada Ivan Toney'in golüyle skoru 2-0'a getirdi. Ataklarını sıklaştıran Tottenham 65. dakikada Harry Kane, 71. dakikada ise Pierre-Emile Hojbjerg'in fileleri havalandırmasıyla sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla Tottenham puanını 30'ü çıkarırken, Brentford ise 20 puana ulaştı.

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Tottenham lige beraberlikle başladı
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