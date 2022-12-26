Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Üç penaltılı 107 dakikalık maçta puanlar paylaşıldı
Giriş Tarihi: 26.12.2022

Üç penaltılı 107 dakikalık maçta puanlar paylaşıldı

Üç penaltılı 107 dakikalık maçta puanlar paylaşıldı
Süper Lig'de zirve mücadelesi veren takımlardan Arabam.com Konyaspor, sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. İlk yarıda 5, ikinci yarıda da tam 12 dakika uzatma eklenen maç 107 dakika sürerken verilen 3 penaltı da golle sonuçlandı. Ev sahibine 1 puanı getiren gol de 90+8. dakikada Hadziahmetovic'in penaltısıyla geldi. Danimarkalı asıllı Boşnak futbolcu, Konyaspor'un ilk golünü de 22. dakikada yine penaltıdan attı. 65'te Furkan ile eşitliği sağlayan Corendon Alanyaspor ise 78'de Ahmet Hassan'ın penaltısıyla öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve maçtan 1 puanla ayrıldı. Bu sonuçla Konyaspor puanını 25'e, Alanyaspor da 18'e yükseltti.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Bakan Vedat Bilgin'den yaş sınırı ve staj için yeni açıklama! Emeklilik için EYT şartları ne olacak?
Emekli maaşı 2023 için asgari ücret formülü! Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte hesaplama tablosu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan 2023 seçimleri için net mesaj: 6'lı masa siyasetten silinecek
1990 FIFA Dünya Kupası elemelerindeki bir maçta, hangi takımın kalecisi 1-0 yenik durumdalarken eldiveninin içine sakladığı jiletle kendisini yaralayıp başına fişek çarpmış numarası yapmıştır ve takım sahadan çekilmiştir?
Son dakika haberleri: Galatasaray, Süper Lig'de liderliğe yükseldi! Aslan, İstanbulspor’u 2 golle yıktı…
Schengen yengen
CHP'de Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak aday!
Wednesday dizisi 2. sezon ne zaman, tarihi belli oldu mu? Wednesday 2. Sezon var mı, olacak mı, ne zaman yayınlanacak?
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar: 17/25 Aralık'taki sahte ihbarlar ABD'den yapıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Üç penaltılı 107 dakikalık maçta puanlar paylaşıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA