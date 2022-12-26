Üç penaltılı 107 dakikalık maçta puanlar paylaşıldı
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Süper Lig'de zirve mücadelesi veren takımlardan Arabam.com Konyaspor, sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. İlk yarıda 5, ikinciyarıda da tam 12 dakika uzatmaeklenen maç 107 dakika sürerken verilen 3 penaltı da golle sonuçlandı. Ev sahibine 1 puanı getiren gol de 90+8.dakikada Hadziahmetovic'in penaltısıylageldi. Danimarkalı asıllı Boşnak futbolcu, Konyaspor'un ilk golünü de 22. dakikada yine penaltıdan attı. 65'te Furkan ile eşitliği sağlayan Corendon Alanyaspor ise 78'de Ahmet Hassan'ın penaltısıyla öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve maçtan 1 puanla ayrıldı. Bu sonuçla Konyaspor puanını 25'e, Alanyaspor da 18'e yükseltti.