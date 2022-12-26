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Giriş Tarihi: 26.12.2022

Zaferi dakika dakika planladı

YUNUS EMRE SEL
Zaferi dakika dakika planladı

Trabzonspor’u Fenerbahçe karşısında 3 puana Avcı’nın taktik dehası taşıdı. Bordo-mavili ekipte teknik direktör Abdullah Avcı, günlerce analiz ettiği rakibini psikoloji yönetimi, şok pres, oyuncu tercihleri ve doğru hamlelerle devirmeyi başardı

Uzun Dünya Kupası arası sonrası ligin kaderini belirleyecek maçlardan biri olarak gösterilen Fenerbahçe karşılaşmasından 2-0'lık galibiyetle ayrılan Trabzonspor, "Bu yarışta ben de varım" dedi. Alınan kritik 3 puanla yarıştan kopmayacağını gösteren bordo-mavili ekipte teknik direktör Abdullah Avcı da zorlu rakibi karşısında taktik bir zafere imza attı. İşte mücadelenin her dakikası üzerine detaylı çalışan tecrübeli çalıştırıcının, sarılacivertli ekibi bozguna uğratan planı:

PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK
Trabzonsporlu oyuncular, kendi saha ve taraftarları önündeki maçta zaman zaman tansiyon yükselse de sakinliklerini korumasını bildi. Taraftarlar da sadece takımı destekledi ve tribünde herhangi bir gerilime izin vermeyerek takımı baskı altına almadı.

HAMLELER
Avcı'nın sahaya çıkardığı 11'in yanı sıra yaptığı değişikliklerin süresi ve isimleri de oldukça belirleyiciydi. Avcı'nın bu maç özelindeki oyuncu değişikliği tercihleri ağırlıklı olarak hep tecrübeli isimlerden yana oldu (Gbamin, Umut, Hamsik, Bardhi, Djaniny).

ARALIKSIZ KARŞI PRES
F.Bahçe'nin pes etmeyen ve sürekli oyunun içinde kalan anlayışına karşı Trabzonspor, 90 dakika boyunca en ufak bir ara vermeden karşı pres yaptı. Bordo-mavililer, kazanılan toplarla da farklı arayışlara girerek sürekli olarak rakip oyuncuları tedirgin etti.



SİOPİS-ÖMÜR UYUMU
Orta sahada Siopis ve Abdülkadir Ömür'ün aynı anda tercih edilmesi Fenerbahçe gibi bir rakibe karşı maç öncesi çok olumlu karşılanmasa da teknik direktör Abdullah Avcı neyi, ne için yaptığının bilincindeydi. Bakasetas da bu dinamik iki ismin yanında eksik görülen ne varsa tamamlayan unsur oldu.

ESNEK TAKTİK ANLAYIŞ
Akan oyun zaman zaman başka bir akıl istedi. Sarılacivertli ekibin oyunun içinde kalma çabalarına karşı bordomavililer, riskli taktik anlayışında inatçı değildi. Rakibin maç içerisindeki strateji değişikliklerine aynı anda plan hamleleri ile karşılık verildi.

YÜRÜYÜŞÜMÜZ SÜRECEK
Karagümrük maçının hazırlıklarına başlayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, dün kaptanlar Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür ile kısa bir toplantı yaptı. İki oyuncusuna , "Hep kasım ayını işaret etmiştim çünkü bu takımın potansiyelin i biliyordum" diyen 59 yaşındaki hoca, "Şimdi seri galibiyetlerle yürüyüşümüz daha iyi devam edecek. Çalışmaya devam" diye konuştu.

12. ADAM GERİ DÖNDÜ
Trabzonsporlu taraftarlar her zamanki gibi Fenerbahçe maçında yine tek yürek oldu. Sezonun geride kalan bölümünde takıma beklenen desteği vermeyen bordo- mavililer, önceki akşam tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Maç öncesinde yaptıkları koreografi ile statta harika bir atmosfer oluşturan Trabzonsporlu futbolseverler, son düdük çalana kadar hiç susmadı.

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