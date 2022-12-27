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Giriş Tarihi: 27.12.2022 11:58 Son Güncelleme: 27.12.2022 12:01

1. Lig'in ilk devresinde en fazla kırmızı kart Yeni Malatyaspor'a çıktı

AA
1. Lig’in ilk devresinde en fazla kırmızı kart Yeni Malatyaspor’a çıktı

Spor Toto 1. Lig 2022-2023 sezonunun ilk devresindeki 171 müsabakada 718 sarı ve 39 kırmızı kart gösterildi. Bu müsabakalar sonucunda 6 kez kırmızı kart gören Yeni Malatyaspor'lu oyuncular en çok kırmızı gören takım oldu.

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk devresi tamamlandı. Sezona ilk yarısına damga vuran Eyüpspor 38 puanla 1. sırada yer alırken, Yılport Samsunspor 32 puanla 2. sırada yer aldı. İlk devre biterken ortaya bazı istatistikler çıktı. Bu istatistikler sonucunda en çok kırmızı kart gören takım Yeni Malatyaspor olurken Adanaspor, Çaykur Rizespor ve Pendiksporlu futbolcular ise ilk yarıda takımlarını hiç eksik bırakmadı

Hakemler: Sakaryaspor-Altaş Denizlispor maçında 11, Yılport Samsunspor-Manisa FK karşılaşmasında 10, Manisa FK-Yeni Malatyaspor ve Adanaspor-Pendikspor müsabaklarında ise dokuzar kez sarı kartlarına başvurdu. Manisa FK-Tuzlaspor, Adanaspor-Çaykur Rizespor, Göztepe-Altaş Denizlispor ve Adanaspor-Göztepe karşılaşmalarında ise hiç kart kullanılmadı.

Ligde 8 müsabakada hakemler ikişer kez kırmızı kart gösterdi.

- Sarı kartlar
Sakaryaspor, 50 kezle ligin ilk yarısında en fazla sarı kart gören ekip oldu. Bu takımı 44'er kartla Adanaspor ile Beyçimento Bandırmaspor, 43'er kartla Altay, Yeni Malatyaspor ve Yılport Samsunspor izledi.

Ligin en az sarı kart gören ekibi ise hakemlerin 27 kez uyarı verdiği Gençlerbirliği oldu.

Sakaryaspor'dan Serkan Odabaşoğlu 8 kezle en fazla sarı kartla cezalandırılan isim olarak dikkati çekti.

- Kırmızı kartlar
Toplam 39 kırmızı kartın gösterildiği TFF Spor Toto 1. Lig'de Adanaspor, Çaykur Rizespor ve Pendiksporlu futbolcular takımlarını hiç eksik bırakmadı.

Yeni Malatyasporlu futbolcular 6, Sakaryaspor ve Tuzlasporlu futbolcular ise dörder kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Yeni Malatyaspor'dan Rahman Buğra Çağıran iki kez kırmızı kart gördü.

- Takımlara göre kartlar

TFF 1. Lig'de 2022-2023 sezonu ilk yarı kart raporu şöyle:

Takımlar Sarı Kırmızı
Adanaspor 44 0
Altaş Denizlispor 37 3
Altay 43 1
Altınordu 35 1
Ankara Keçiörengücü 36 2
Beyçimento Bandırmaspor 44 1
Bodrumspor 34 1
Çaykur Rizespor 37 0
Dyorex Boluspor 34 2
Erzurumspor FK 39 2
Eyüpspor 35 3
Gençlerbirliği 27 3
Göztepe 36 2
Manisa FK 36 3
Pendikspor 34 0
Sakaryaspor 50 4
Tuzlaspor 31 4
Yeni Malatyaspor 43 6
Yılport Samsunspor 43 1

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1. Lig'in ilk devresinde en fazla kırmızı kart Yeni Malatyaspor'a çıktı
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