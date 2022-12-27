Beşiktaş, Adana Demirspor maçı öncesi taktik ve kondisyon çalıştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. 15. haftada Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş 23 puanla 7. sırada yer alıyor.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman; ısınma koşularıyla başlayıp, 5'e 2 ve pas çalışmasıyla devam etti. Taktik çalışmaların yapıldığı antrenman, çift kale maç ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.