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Giriş Tarihi: 27.12.2022 14:56 Son Güncelleme: 27.12.2022 14:57

Beşiktaş, Adana Demirspor maçı öncesi taktik ve kondisyon çalıştı

DHA
Beşiktaş, Adana Demirspor maçı öncesi taktik ve kondisyon çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında perşembe günü sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. 15. haftada Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş 23 puanla 7. sırada yer alıyor.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman; ısınma koşularıyla başlayıp, 5'e 2 ve pas çalışmasıyla devam etti. Taktik çalışmaların yapıldığı antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.

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Beşiktaş, Adana Demirspor maçı öncesi taktik ve kondisyon çalıştı
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