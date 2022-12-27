Beşiktaş’ta Kevin N’Koudou, kendini yaktı!

FIFA 2022 Dünya Kupası'nın sona ermesiyle birlikte Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 15. hafta maçları tamamlanırken dikkat çeken sayılar ortaya çıktı. Dünya Kupası'nda oynanan bol uzatmalı maçların benzeri Süper Lig'de yaşandı. 9 maçta toplam 137 dakika uzatma verildi ve futbolseverler 1.5 maç fazla izleyecek şekilde uzatma izledi. Gaziantep FK - Beşiktaş maçında Kevin N'Koudou yaptığı hareketten dolayı taraftar ve teknik heyetten tepkiler aldı. Oyuncu yaptığı hareket sonrası kırmızı kart ile cezalandırılmamasına rağmen yaptığı bu sorumsuz hareket sebebiyle teknik heyet ve yönetimden sert tepkiler aldı. Kamerunlu golcünün sezon sonu gönderileceği düşünülüyor.

BÜYÜK TEPKİ ALDI

Kamerunlu futbolcu müsabakanın 24. dakikasındaki kural dışı davranışına ve VAR uyarısına rağmen hakem Atilla Karaoğlan'dan sadece sarı kart görse de yönetim kurulu, teknik heyet ve takım arkadaşlarının da büyük tepkisini topladı.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN TEPKİ

Teknik Direktör Şenol Güneş'in ikinci devre kırmızı kart görmemesi için devre arası oyundan aldığı N'Koudou'ya sorumsuz davranışı nedeniyle tepki gösterdiği aktarıldı. Takımdaki bazı tecrübeli oyuncuların da Kamerunlu yıldıza eleştirilerde bulunduğu kaydedildi.

TALİBİ ÇIKARSA YOLLAR AYRILACAK

Siyah-beyazlı yönetimin sözleşmesi sezon sonu bitecek olan N'Koudou'yu ara transferde iyi bir teklif gelmesi halinde elden çıkarmanın hesaplarını yaptığı belirlendi. Buna göre talibinin çıkması durumunda 27 yaşındaki futbolcuyla yollar ayrılacak.

TEKLİF YAPILMAYACAK

N'Koudou ara transfer döneminde teklif gelmemesi halinde zorunlu olarak kadroda tutulacak. Deneyimli oyuncu takımdaki geleceğini sezonun ikinci yarısında ortaya koyacağı performansla kendisini belirleyecek. İkinci devre maçlarında olumlu puan toplayamaması durumunda yıllık garanti ücreti 1,6 milyon euro olan N'Koudou'ya yeni sözleşme için teklif yapılmayacak. Beşiktaş Yönetimi geçen sezon beklentilerin altında kalan ve yıllık ücret konusunda anlaşma sağlanamayan Cyle Larin, Domagoj Vida ve Güven Yalçın'la bağlarını koparmıştı.

SÖZLEŞMEDE ÖZEL MADDE

Beşiktaş ile Tottenham kulüpleri arasında 2019 yılında Kevin N'Koudou'nun satışı için yapılan sözleşmede özel bir madde bulunuyor.

BONSERVİSİNİN YARISI TOTTENHAM'IN

Anlaşmaya göre Kamerunlu futbolcunun transfer haklarının yüzde 50'si eski kulübü Tottenham'a ait. Deneyimli oyuncuyu 4,5 milyon euro karşılığında kadrosuna katan Beşiktaş ara transferde satış halinde bonservis bedelinin yarısını İngiliz ekibine ödeyecek. N'Koudou sezon sonu serbest kalarak Kartal'dan ayrılırsa iki kulüp de herhangi bir bonservis geliri elde edemeyecek.

21 GOL, 9 ASİST

Tottenham, N'Koudou'yu 2016'da 11 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Marsilya'dan renklerine bağlamıştı. Kevin N'Koudou, Gaziantep FK deplasmanında Beşiktaş formasıyla 100. resmi maçına çıktı. Siyah-beyazlı takımda 4. sezonunu geçiren 27 yaşındaki Kamerunlu futbolcu rakip fileleri 21 kez havalandırırken, 9 kez de asist yaptı. (Milliyet)