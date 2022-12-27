Galatasaray’lı yıldız Mathias Ross’tan çarpıcı açıklamalar!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda iddialı bir kadro kurup şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da çok sayıda transfer yapılmıştı. Bu transferlerden biri de Danimarka ligi ekiplerinden Aalborg'da forma giyen Mathias Ross olmuştu. Ross sezon başında 1 milyon Euro'ya transfer edilmişti. Ross Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğunu ifade ederek, "Galatasaray her şey demektir, sadece bir futbol kulübü değil" dedi.

TRANSFER SÜRECİ

"Menajerimden bir telefon aldım ve hemen ofise gelmemi söyledi. Beni neden çağırıyorlar diye bir düşündüm. Sonra yöneticiler bana Galatasaray ile transfer için anlaştıklarını söylediler. Bana sadece havaalanına gitmem söylendi. İstanbul'a gidene kadar 36 saat geçti ve hiç gözümü kapatmadım. Bu gerçekten çılgıncaydı. Havaalanında bir basın mensupları ve Galatasaray taraftarı tarafından karşılandım. Kulübe olan ilgi ve tutkunun ne kadar büyük olduğunu o anda anladım."

"G.SARAY EN BÜYÜK KULÜP"

Türkiye'de futbol her şeydir. Galatasaray da ülkenin en büyük kulübü. Birçok kişi için Galatasaray her şey demektir. Bunu açıkça hissedebiliyorum. Galatasaray sadece bir futbol kulübü değil.

"EĞLENCELİ BİR DENEYİMDİ"

Transfer videosu oldukça eğlenceli bir deneyimdi. Videoyu Stadyumun içinde çekmek zorunda kaldık. Yakından bakarsanız, iki gündür uyumadığımı görebilirsiniz.

"TAKİPÇİ SAYIM ARTTI"

Instagram'da Galatasaray'a transfer olmadan önce 4 bin takipçim vardı ama şimdi 140 bin var. Ne kadar büyük bir kulüp olduğunu çok iyi anlatıyor. İçinde rahat hissettiğim bir ülke ve kültürde aynı zamanda harika bir şehirde yaşıyorum. Kendimi harika hissediyorum ve buradan keyif alıyorum.

"İYİ G.SARAY'DALAR"

Victor Nelsson ve Fredrik Midtsjö'nün orada olmasına gerçekten çok sevindim. PSG ve Manchester United gibi takımlardan gelen yıldız oyuncular bana gerçekten çok yardımcı oluyor. Tanıştığım pek çok insan gibi takım arkadaşlarım da çok iyiler. Hızla alışmaya çalışıyorum. Burada oyun tarzı Danimarka'dan farklı. Taktiksel anlamda kilitli değil. Yoğunluk Danimarka'ya göre Türkiye'de daha yüksek. Bana mükemmel uyan bir sistem.

"GERÇEK BİR DÜNYADA YAŞIYORUM"

En güçlü yanlarımdan biri kendi güçlü ve zayıf yanlarımı bilmemdir. Gerçek bir dünyada yaşıyorum. İYi olmadığım şeyleri yapmam gerektiğini hayal etmiyorum. Bunun yerine çalışıp, kendimi geliştirmeye çalışıyorum. U15 ve U17 oyuncusuyken takımın en iyisi değildim. Milli takım seçimlerinde de ortada yoktum. Her şey birdenbire hızla ilerledi. ve şimdi buradayım.

"FUTBOL VAHŞİDİR"

Futbol vahşidir. İnsan hızlı bir şekilde yükselip alçalabiliyor. Bu şansa sahip olduğum şüiçin son derece ayrıcalıklıyım. Galatasaray formasıyla ilk denyimimi 7-0 kazanılan kastamonuspor maçında statta baskı altında oynayarak elde ettim. Görevimi yaptım ve bir de gol attım. Benim için iyi bir başlangıçtı. O günü asla unutmayacağım. İlk maçımda Galatasaray için gol atmak harika bir duygu.

"DİREKT 11'E GİRMEK ZOR"

Aalborg'tan gelip Galatasaray'da direk 11'e girmeyi bekliyorsanız gerçekten çok yanılıyorsunuzdur. Bu bir süreç zaman alacak ama ben sabırlıyım ve bana ihtiyaç duyulduğunda her zaman hazır olacağım. Kendi kalitemin farkındayım. Ayaklarım yere basıyor.

SAKATLIK AÇIKLAMASI

Sakatlandığım zaman aklımdan birçok senaryo geçti. Doktorumdan hızlıca bilgi almak istedim. Dizdeki bağın koptuğu söyledi. Tarama yaptıktan sonra neyse ki çapraz bağ olmadığını gördük. Zihinsel anlamda benim için zorlu bir gündü. Rehabilitasyon süreci planlandığı gibi gidiyor. Bu harika gerçekten. Oturup üzülmek yerine buradan bir ders çıkarmaya çalışıyorum. Sakatlıklar bu oyunun bir parçası. Bununla başa çıkmayı öğrenmem gerekiyor.

"İLK 11'E GİRMEK İSTİYORUM"

Hedefim Galatasaray'ın düzenli bir parçası olmam. Başka bir iddiam yok. Her gün bunun için çalışıyorum. Bunun ne zaman olacağını bilmiyorum ama üzerime düşeni yaparsam muhtemelen işe yarayacaktır. (sporx.com)