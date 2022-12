Gomis, İcardi’yi tedirgin edecek

LUCAS'IN YERİNE MİDTSJÖ OYNAMALI

JESUS'UN BAŞINI AYMAZ FUTBOLCULARI YAKTI

GÜNEŞ ÖNCE ELİNDEKİLERİ KAZANMALI

KOKARTI TAKINCA HAVALANDI

MAXİ GOMEZ BU TAKIMA YETMEZ

Buruk'un ençok teşekkür etmesi gereken oyuncuGomis. Kupada da turu getirdi. Ligdede az süreler aldığı halde kritik gollerlegalibiyetlerin mimarı oldu.Zatenbugünkü kondisyonuyla 90dakika oynaması zor.37yaşındaki bir oyuncunungüven endeksiİcardi'dendaha yüksek.Herkesİcardi'yibirincisantrforolarakgörüyor amaGomis performansıyladahaçok güven veriyor.Bu durumda daçanlar İcardi için çalıyor.Profesyonel yaşadığınsürece futbolda yaş önemli değil.Ceza alanı içinde Gomis'i topla buluşturduğunan golü de tadarsın. İyi bir İcardi herzaman birinci golcü olur.Ama 37 yaşında halen daha golcülüğünü içindeyaşatan Gomis'e saygı duymak gerekir.Muazzam bir performans.Yaşının değil performansınınkonuşulmasını hak ediyor.Amaşunu da biliyoruz, İcardi ile rekabetinde dönemdönem kulübede oturabilir.Gomis'in İcardive Seferovic'e meydan okumasına ve ustalığınaşapka çıkartılır ancak bu yaşındaG.Saray'dan iyi bir kontrat alansantrforun yaptığı da yapmasıgereken zaten. İcardi olsaydıİstanbulspor maçı farka koşardı.Seferovic'in valiz toplamışkafası ve İcardi'ninFenerbahçe derbisine 11başlayacağını yan yana getirdiğimizdeGomis elbette Sivas'tatek alternatif ama ondan dahaönemli olan kanatlarda Kerem-Rashica'nın getireceği toplar.İstanbulspor maçınınilk 45 dakikasında G.Saray'ın baskılı ve hücum ağırlıklıfutbolu Avrupa düzeyindeydi. Bu oyun Sivas'tasahne alırsa galibiyet gelir.Lucas'ın yerine Midtsjö'nün oynayacakolması Buruk'un elini rahatlatır.Galatasaray'ın 45gün aradan sonra Oliveira ve İcardi yokken kazanıpliderliğe yükselmesinden daha çok ikinci yarıdakioyun ve Torreira'nın kartını konuşmanın manasıyok.Kazımcan'ın sakatlığı yerli hesaplarını bozacak,Sivas'ta Berkan forma giyecek. "Bu futbol Sivas'ayeter mi?" derken Sivasspor'un küme düşme hattındaolduğunu, evinde 8 maçta sadece bir kez kazandığınıunutanlar var ama onların da hatırladığı RızaÇalımbay'ın her Galatasaray maçı öncesi fiks demeci:"Galatasaray maçıyla çıkışa geçmek istiyoruz."G.Saray'ın 2-0 ve sonrasıüçüncü golü bulabilecek kadar iyi bir oyunu vardı.Sonrasında diğer oyuncuları kazanma düşüncesiyleyapılan değişiklikler oyunu biraz düşürdüama genel olarak 2-1'e kadar iyi bir G.Saray izledik.İşinbu tarafından bakmak lazım. Her maç kendi içindeyeni bir hedeftir. Sivas karşılaşmasında farklı birG.Saray izleyeceğimizi düşünüyorum.Tabii ki her maçın havasıayrı. Futbolda en olumsuz şey, rakibi küçümsemekveya maç içinde iş rahat gidiyorsa skor ve oyun olarakkonsantrasyonu kaybetmek. İstanbulspormaçında bu oldu.Kazansalarlider olacaklardı. Tribünde 50 bin taraftarvardı ve bunun getirdiği enerji ile ilkyarıyı domine ettiler. Çok da gol kaçtı.Orta saha İstanbulspor'un mücadelesinecevap veremedi. Ön taraf geriye yaklaşmadı.Alan büyüdü ve defolar ortaya çıktı.Her hoca eleştirilir. Hele hele takımı bu kadar 'aciz' kalmışsa, daha sert eleştirilir. Jesus her rakibi tehdit eden bir takım yaptı.Bunlara çareyi erken bulmaması, eleştirilerin nedeni.Ben sezon başından beri Jesus'u eleştiren tek yazarım. İki yönden eleştiriyordum.büyük takımlarda kimse kadroyla Jesus kadar oynamıyor. Çünkü takım oyununun en önemli noktası kadro istikrarıdır.de defans bloğunun çizgi halinde öne çıkması. F.Bahçe böyle çok pozisyon verip goller yedi.Trabzon'da Valencia 11 başlamalıydı, Jesus'un tek hatası bu. Her sarı kartı olan ı kenara alacaksınız diye bir şey yok. Crespo dikkatli olmalı, bri maç oynayan, 3 maç gezen İrfan Can "büyük futbolcu" olab-il mek için zorlu maçta devreye girmeliydi. Ferdi her maç çok iy i ama sorun, her maçta Ferdi'nin takımın en iyisi olması .F.Bahçe'nin yenilmesi beni şaşırttı. Jesus'un önünde Dinamo Kiev maçındaki İsmail Yüksek olayı dururken Crespo'yu oyundan almaması hataydı. Çünkü İsmail ve Crespo gibi temaslı oyuncular karta her zaman yakındır. Jesus'un bunu bilmesi gerekir. Ancak geçen sezon F.Bahçe 10 kişi kaldığı maçta evinde Trabzon'a sahayı dar etmişti.Trabzon maçının oyun seçimi eleştirilebilir. Maçı düşük tempoda götürüp sonradan hamle yapma düşüncesindeydi.Trabzon karşısında Crespo'nun, Giresun karşısında da Pedro'nun aymazlıkları hem F.Bahçe'yi hem Jesus'u zor durumda bıraktı.Orta alan büyük problem. Josefvarken de etkisizdi, bu maçta zaten yoktu.Onun dışında elinde belli alternatiflerkalıyor. Gedson, Gaziantep karşısındasahada çırpınan birkaç oyuncudanbiriydi. Weghorst ve Cenk'idaha işler hale getirmesi beklenenN'Koudou'nun iyi başladığıbir oyunda sonradan kendinibozması Beşiktaş'ın dengesindede sıkıntı yarattı.Şenol Güneş'ingelip takıma "damgasını" vurmasını bekledik. Yinetekrarlayacağım; Valerian İsmael'in sistemini eleştirdik.Şimdi o bile yok. Tamamen spontane, o ana göreoynuyor Beşiktaş takımı. 10 oyuncusununkariyerinde Premier Lig var. Bu kadroyakimsedememeli. Transferolur-olmaz, teknik adamın işi çözüm bulmaktır,şikâyet etmek değil.Şenol hocaBeşiktaş'taki tüm futbolcularıkucaklamalıdır.İngiltere Milli Takımı'nda oynamışbir oyuncuya sırt dönmemekgerekir. Şenol hoca sadeceyerli oyunculara yatırım yapmamalı,kafasını ocak ayındaki aratransfere takmamalı, Masuaku,Muleka, Dele Alli, Redmond gibi kalitelioyuncuları kazanmalı.Necip'leAtiba'nın birlikte oynaması eleştiriliyor.Ama 40 yaşındaki Atiba ilk yarıda 6.5 kilometrekoşmuş.Atilla Karaoğlan'ın FIFA kokartı takmasına rağmen böyle ölümcül bir hataya kırmızı kart göstermemesi, UEFA'da ve FIFA'da da kabul görmez. Bir Avrupa maçında aynı olayı yaparsa kokartı geri alınır.Bu tip olaylarda herkese ders olacak nitelikte ceza vermezseniz bu işin sonu gelmez. Bu tip VAR'daki görüntüye rağmenFIFA kokartı verildikten sonraki ilk maçında Ümit Öztürk de VAR'a gidip, "Yok kardeşim" demişti. Atilla Karaoğlan da aynı havalarda. Kokartı takınca kendinden daha fazlasını kimsenin bilemeyeceğine inandı, havalara girdi yani. Yazık, bundan sonra hep bu kararı ile anılacak.Karaoğlan diyelim ki olay anında atılan kafayı görmedi, VAR çağırmış kendisini, o ekranda da bu pozisyona sarı kart diyorsa yapacağı tek şey var: Maçları evinde televizyondan izlemek.'Kazanan haklıdır' sözünden hareket edip Avcı'nın yanlışlarını söylememek hata olur.Çünkü Gbamin, Bardhi ve Hamsik, çıkanların yerine aynı katkıyı vermedi.Özellikle orta saha açısından bu maça özel bir 11 olduğunu düşünüyorum. Sonradan giren Gbamin ve Hamsik ikilisi sürekli olan oyuncular. Ben onların devam edeceğini düşünüyorum.Artık başarılı olmuş kadroyla devam eder. Trabzonspor'un Fenerbahçe maçındaki en büyük artısı takım savunmasıydı. Visca ve kritik gol atmasına rağmen Gomez yetersizler. Hücumda bütün yük Trezeguet'nin üzerindeydi.Avcı'nın önceliği maçı kaybetmemekti. Takımı da stratejiyi de buna göre kurguladı. Rakip 10 kişi kalmasa kazanır mıydı? Bu işin bir yönü. Öte tarafta Hamsik gibi önemli oyuncusunu her zaman ilk on birde isteyecektir. Fenerbahçe maçının kendi içinde üç puandan fazla anlamı var.Siopis'in önünde iki 8, Abdülkadir ve Bakasetas'ı kullanıp, Hamsik'i kulübede başlatmak F.Bahçe maçı için usta terzi elinden çıkmış takım elbiseydi. Her rakibe karşı farklı kostüm giyebilirsiniz. Visca'nın maç eksiğini atması ve Maxi'nin skor istikrarı yakalaması gerekiyor