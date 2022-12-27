Gomis, İcardi’yi tedirgin edecek

SABAH Spor yazarları, uzun aradan sonra yeniden başlayan Süper Lig’de geride kalan haftayı yorumladı
SORU: 25 Temmuz'da SABAHSPOR'A "İkinci adam olmam" diyerekröportaj veren Gomis, İstanbulspormaçından sonra iddiasını tekrarladı.G.Saray'a 11 puan kazandırdı, kupadaturu getirdi. 37 yaşındaki yıldıziçin ne dersiniz?
ÖMER ÜRÜNDÜL: Buruk'un ençok teşekkür etmesi gereken oyuncuGomis. Kupada da turu getirdi. Ligdede az süreler aldığı halde kritik gollerlegalibiyetlerin mimarı oldu.Fransız yıldız yedek kalmayıda sorun yapmıyor. Zatenbugünkü kondisyonuyla 90dakika oynaması zor.
GÜRCAN BİLGİÇ: Gomis'in oyunu sahiplenmesi,gençlerle ilişkisimükemmel. 37yaşındaki bir oyuncunungüven endeksiİcardi'dendaha yüksek.Herkesİcardi'yibirincisantrforolarakgörüyor amaGomis performansıyladahaçok güven veriyor.Bu durumda daçanlar İcardi için çalıyor.
LEVENT TÜZEMEN: Profesyonel yaşadığınsürece futbolda yaş önemli değil. Gomis,çok çalışıyor ve en önemli özelliği golükokladığı pozisyonları kendine yaratıyor.Ceza alanı içinde Gomis'i topla buluşturduğunan golü de tadarsın. İyi bir İcardi herzaman birinci golcü olur. Arjantinli yorulduğuanlarda, Fransız yıldız dinamik yapısıylaG.Saray'ın gol yüküne katkı sağlar.Ama 37 yaşında halen daha golcülüğünü içindeyaşatan Gomis'e saygı duymak gerekir.
ALİ GÜLTİKEN: Muazzam bir performans.Bütün hücumların bitiş noktasındaGomis'i gördük. Yaşının değil performansınınkonuşulmasını hak ediyor. G.Saray'a çokşey katacağını bir kez daha gördük. Amaşunu da biliyoruz, İcardi ile rekabetinde dönemdönem kulübede oturabilir.
BÜLENT TİMURLENK: Gomis'in İcardive Seferovic'e meydan okumasına ve ustalığınaşapka çıkartılır ancak bu yaşındaG.Saray'dan iyi bir kontrat alansantrforun yaptığı da yapmasıgereken zaten. İcardi olsaydıİstanbulspor maçı farka koşardı.Seferovic'in valiz toplamışkafası ve İcardi'ninFenerbahçe derbisine 11başlayacağını yan yana getirdiğimizdeGomis elbette Sivas'tatek alternatif ama ondan dahaönemli olan kanatlarda Kerem-Rashica'nın getireceği toplar.
LUCAS'IN YERİNE MİDTSJÖ OYNAMALI
SORU: Galatasaray liderliğe yükseldi.Okan Buruk takımını zirveye taşırken oynananfutbol ve özellikle bazı oyuncuların performansıtartışma konusu. Bu futbol Sivasdeplasmanına yeter mi?
LEVENT TÜZEMEN: İstanbulspor maçınınilk 45 dakikasında G.Saray'ın baskılı ve hücum ağırlıklıfutbolu Avrupa düzeyindeydi. Bu oyun Sivas'tasahne alırsa galibiyet gelir. Ancak ikinci yarıdaözellikle değişikliklerden sonra ritmi ve dengesibozulan, panik havasına giren G.Saray'ınoyunu Sivas'tan puan çıkarma konusundaçok zorlanır. Lucas'ın yerine Midtsjö'nün oynayacakolması Buruk'un elini rahatlatır.
BÜLENT TİMURLENK: Galatasaray'ın 45gün aradan sonra Oliveira ve İcardi yokken kazanıpliderliğe yükselmesinden daha çok ikinci yarıdakioyun ve Torreira'nın kartını konuşmanın manasıyok. Buruk, Mata-Yusuf'un birlikte oynamayacağını,Mertens'in Griezmann gibi çalışırkenen uçta yer almayacağını görmüştür.Kazımcan'ın sakatlığı yerli hesaplarını bozacak,Sivas'ta Berkan forma giyecek. "Bu futbol Sivas'ayeter mi?" derken Sivasspor'un küme düşme hattındaolduğunu, evinde 8 maçta sadece bir kez kazandığınıunutanlar var ama onların da hatırladığı RızaÇalımbay'ın her Galatasaray maçı öncesi fiks demeci:"Galatasaray maçıyla çıkışa geçmek istiyoruz."
ALİ GÜLTİKEN: G.Saray'ın 2-0 ve sonrasıüçüncü golü bulabilecek kadar iyi bir oyunu vardı.Sonrasında diğer oyuncuları kazanma düşüncesiyleyapılan değişiklikler oyunu biraz düşürdüama genel olarak 2-1'e kadar iyi bir G.Saray izledik.Son dakikalarda panikle biraz sıkıntı yaşanmışolsa da önemli olan 3 puanı almaktı. İşinbu tarafından bakmak lazım. Her maç kendi içindeyeni bir hedeftir. Sivas karşılaşmasında farklı birG.Saray izleyeceğimizi düşünüyorum.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Tabii ki her maçın havasıayrı. Futbolda en olumsuz şey, rakibi küçümsemekveya maç içinde iş rahat gidiyorsa skor ve oyun olarakkonsantrasyonu kaybetmek. İstanbulspormaçında bu oldu. Belki Galatasaray istenilenfutbolu oynayamıyor ama ne olursaolsun ligde liderlik koltuğuna oturdu.
GÜRCAN BİLGİÇ: Kazansalarlider olacaklardı. Tribünde 50 bin taraftarvardı ve bunun getirdiği enerji ile ilkyarıyı domine ettiler. Çok da gol kaçtı.Ancak sonrasında takım maçtan vazgeçti.Orta saha İstanbulspor'un mücadelesinecevap veremedi. Ön taraf geriye yaklaşmadı.Alan büyüdü ve defolar ortaya çıktı.Şöyle söyleyelim; bu maç Seyrantepe'deolmasa Galatasaray üç puan alamazdı.
GÜRCAN BİLGİÇ: Her hoca eleştirilir. Hele hele takımı bu kadar 'aciz' kalmışsa, daha sert eleştirilir. Jesus her rakibi tehdit eden bir takım yaptı. Elbette planlarındaşaşmalar olacak. Bunlara çareyi erken bulmaması, eleştirilerin nedeni.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Ben sezon başından beri Jesus'u eleştiren tek yazarım. İki yönden eleştiriyordum. Birincisi; büyük takımlarda kimse kadroyla Jesus kadar oynamıyor. Çünkü takım oyununun en önemli noktası kadro istikrarıdır. İkincieleştirim de defans bloğunun çizgi halinde öne çıkması. F.Bahçe böyle çok pozisyon verip goller yedi.
BÜLENT TİMURLENK: Trabzon'da Valencia 11 başlamalıydı, Jesus'un tek hatası bu. Her sarı kartı olan ı kenara alacaksınız diye bir şey yok. Crespo dikkatli olmalı, bri maç oynayan, 3 maç gezen İrfan Can "büyük futbolcu" olab-il mek için zorlu maçta devreye girmeliydi. Ferdi her maç çok iy i ama sorun, her maçta Ferdi'nin takımın en iyisi olması .
LEVENT TÜZEMEN: F.Bahçe'nin yenilmesi beni şaşırttı. Jesus'un önünde Dinamo Kiev maçındaki İsmail Yüksek olayı dururken Crespo'yu oyundan almaması hataydı. Çünkü İsmail ve Crespo gibi temaslı oyuncular karta her zaman yakındır. Jesus'un bunu bilmesi gerekir. Ancak geçen sezon F.Bahçe 10 kişi kaldığı maçta evinde Trabzon'a sahayı dar etmişti.
ALİ GÜLTİKEN: Trabzon maçının oyun seçimi eleştirilebilir. Maçı düşük tempoda götürüp sonradan hamle yapma düşüncesindeydi. Ama teknik adamların hesap edemediğişey, maçı eksik bitirmektir. Trabzon karşısında Crespo'nun, Giresun karşısında da Pedro'nun aymazlıkları hem F.Bahçe'yi hem Jesus'u zor durumda bıraktı.
GÜNEŞ ÖNCE ELİNDEKİLERİ KAZANMALI
SORU: Beşiktaş, Gaziantep'te fırsat kaçırdı.Şenol Güneş'in çıkardığı kadro eleştiriliyor.Güneş yaptığı 11'le yönetime, 'Elimdeki kadrobu' diyerek transfer mesajı mı veriyor sizce?
ALİ GÜLTİKEN: Orta alan büyük problem. Josefvarken de etkisizdi, bu maçta zaten yoktu. Dele Allitam bir hayal kırıklığı. Ona şans vermemeside son derece normal.Onun dışında elinde belli alternatiflerkalıyor. Gedson, Gaziantep karşısındasahada çırpınan birkaç oyuncudanbiriydi. Weghorst ve Cenk'idaha işler hale getirmesi beklenenN'Koudou'nun iyi başladığıbir oyunda sonradan kendinibozması Beşiktaş'ın dengesindede sıkıntı yarattı. Beşiktaş, mutlakaorta alanda daha dinamik,hücuma daha çok katkı sağlayacakalternatifler üretmeli.
GÜRCAN BİLGİÇ: Şenol Güneş'ingelip takıma "damgasını" vurmasını bekledik. Yinetekrarlayacağım; Valerian İsmael'in sistemini eleştirdik.Şimdi o bile yok. Tamamen spontane, o ana göreoynuyor Beşiktaş takımı. 10 oyuncusununkariyerinde Premier Lig var. Bu kadroyakimse 'kötü' dememeli. Transferolur-olmaz, teknik adamın işi çözüm bulmaktır,şikâyet etmek değil.
LEVENT TÜZEMEN: Şenol hocaBeşiktaş'taki tüm futbolcularıkucaklamalıdır. Dele Alligibi Premier Lig görmüş,İngiltere Milli Takımı'nda oynamışbir oyuncuya sırt dönmemekgerekir. Şenol hoca sadeceyerli oyunculara yatırım yapmamalı,kafasını ocak ayındaki aratransfere takmamalı, Masuaku,Muleka, Dele Alli, Redmond gibi kalitelioyuncuları kazanmalı.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Necip'leAtiba'nın birlikte oynaması eleştiriliyor.Ama 40 yaşındaki Atiba ilk yarıda 6.5 kilometrekoşmuş. Necip de takımın biraskeri. Yeteneği kısıtlı ama elinden geleniyapıyor. Josef ve Salih'de fiziki düşüş var.Dele Alli de zaten bu işi bırakmış.
KOKARTI TAKINCA HAVALANDI
SORU: Beşiktaşmaçındaki bir pozisyoniçin yüzde 99.9 herkes'kırmızı kart' dedi.MHK, Atilla Karaoğlaniçin ne yapmalı?
LEVENT TÜZEMEN: Atilla Karaoğlan'ın FIFA kokartı takmasına rağmen böyle ölümcül bir hataya kırmızı kart göstermemesi, UEFA'da ve FIFA'da da kabul görmez. Bir Avrupa maçında aynı olayı yaparsa kokartı geri alınır. ÖMER ÜRÜNDÜL: Bu tip olaylarda herkese ders olacak nitelikte ceza vermezseniz bu işin sonu gelmez. Bu tip VAR'daki görüntüye rağmen yanlış kararındandönmemek insanlardagüven kaybı teşkil eder.
GÜRCAN BİLGİÇ: FIFA kokartı verildikten sonraki ilk maçında Ümit Öztürk de VAR'a gidip, "Yok kardeşim" demişti. Atilla Karaoğlan da aynı havalarda. Kokartı takınca kendinden daha fazlasını kimsenin bilemeyeceğine inandı, havalara girdi yani. Yazık, bundan sonra hep bu kararı ile anılacak.
BÜLENT TİMURLENK: Karaoğlan diyelim ki olay anında atılan kafayı görmedi, VAR çağırmış kendisini, o ekranda da bu pozisyona sarı kart diyorsa yapacağı tek şey var: Maçları evinde televizyondan izlemek.
MAXİ GOMEZ BU TAKIMA YETMEZ
SORU: Abdullah Avcı,F.Bahçe maçındaki 11'lemi devam etmeli?
LEVENT TÜZEMEN: 'Kazanan haklıdır' sözünden hareket edip Avcı'nın yanlışlarını söylememek hata olur. Trabzonspor iyi oynarken Siopis,Bakasetas ve Abdülkadir'ioyundan almak hataydı. Çünkü Gbamin, Bardhi ve Hamsik, çıkanların yerine aynı katkıyı vermedi.
ALİ GÜLTİKEN: Özellikle orta saha açısından bu maça özel bir 11 olduğunu düşünüyorum. Sonradan giren Gbamin ve Hamsik ikilisi sürekli olan oyuncular. Ben onların devam edeceğini düşünüyorum.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Artık başarılı olmuş kadroyla devam eder. Trabzonspor'un Fenerbahçe maçındaki en büyük artısı takım savunmasıydı. Visca ve kritik gol atmasına rağmen Gomez yetersizler. Hücumda bütün yük Trezeguet'nin üzerindeydi.
GÜRCAN BİLGİÇ: Avcı'nın önceliği maçı kaybetmemekti. Takımı da stratejiyi de buna göre kurguladı. Rakip 10 kişi kalmasa kazanır mıydı? Bu işin bir yönü. Öte tarafta Hamsik gibi önemli oyuncusunu her zaman ilk on birde isteyecektir. Fenerbahçe maçının kendi içinde üç puandan fazla anlamı var.
BÜLENT TİMURLENK: Siopis'in önünde iki 8, Abdülkadir ve Bakasetas'ı kullanıp, Hamsik'i kulübede başlatmak F.Bahçe maçı için usta terzi elinden çıkmış takım elbiseydi. Her rakibe karşı farklı kostüm giyebilirsiniz. Visca'nın maç eksiğini atması ve Maxi'nin skor istikrarı yakalaması gerekiyor