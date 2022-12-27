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Giriş Tarihi: 27.12.2022

Gomis, İcardi’yi tedirgin edecek

MURAT ÖZBOSTAN MURAT ÖZBOSTAN
Gomis, İcardi’yi tedirgin edecek

SABAH Spor yazarları, uzun aradan sonra yeniden başlayan Süper Lig’de geride kalan haftayı yorumladı

SORU: 25 Temmuz'da SABAH SPOR'A "İkinci adam olmam" diyerek röportaj veren Gomis, İstanbulspor maçından sonra iddiasını tekrarladı. G.Saray'a 11 puan kazandırdı, kupada turu getirdi. 37 yaşındaki yıldız için ne dersiniz?

ÖMER ÜRÜNDÜL: Buruk'un en çok teşekkür etmesi gereken oyuncu Gomis. Kupada da turu getirdi. Ligde de az süreler aldığı halde kritik gollerle galibiyetlerin mimarı oldu. Fransız yıldız yedek kalmayı da sorun yapmıyor. Zaten bugünkü kondisyonuyla 90 dakika oynaması zor.

GÜRCAN BİLGİÇ: Gomis'in oyunu sahiplenmesi, gençlerle ilişkisi mükemmel. 37 yaşındaki bir oyuncunun güven endeksi İcardi'den daha yüksek. Herkes İcardi'yi birinci santrfor olarak görüyor ama Gomis performansıyla daha çok güven veriyor. Bu durumda da çanlar İcardi için çalıyor.




LEVENT TÜZEMEN: Profesyonel yaşadığın sürece futbolda yaş önemli değil. Gomis, çok çalışıyor ve en önemli özelliği golü kokladığı pozisyonları kendine yaratıyor. Ceza alanı içinde Gomis'i topla buluşturduğun an golü de tadarsın. İyi bir İcardi her zaman birinci golcü olur. Arjantinli yorulduğu anlarda, Fransız yıldız dinamik yapısıyla G.Saray'ın gol yüküne katkı sağlar. Ama 37 yaşında halen daha golcülüğünü içinde yaşatan Gomis'e saygı duymak gerekir.

ALİ GÜLTİKEN: Muazzam bir performans. Bütün hücumların bitiş noktasında Gomis'i gördük. Yaşının değil performansının konuşulmasını hak ediyor. G.Saray'a çok şey katacağını bir kez daha gördük. Ama şunu da biliyoruz, İcardi ile rekabetinde dönem dönem kulübede oturabilir.

BÜLENT TİMURLENK: Gomis'in İcardi ve Seferovic'e meydan okumasına ve ustalığına şapka çıkartılır ancak bu yaşında G.Saray'dan iyi bir kontrat alan santrforun yaptığı da yapması gereken zaten. İcardi olsaydı İstanbulspor maçı farka koşardı. Seferovic'in valiz toplamış kafası ve İcardi'nin Fenerbahçe derbisine 11 başlayacağını yan yana getirdiğimizde Gomis elbette Sivas'ta tek alternatif ama ondan daha önemli olan kanatlarda Kerem- Rashica'nın getireceği toplar.

LUCAS'IN YERİNE MİDTSJÖ OYNAMALI

SORU: Galatasaray liderliğe yükseldi. Okan Buruk takımını zirveye taşırken oynanan futbol ve özellikle bazı oyuncuların performansı tartışma konusu. Bu futbol Sivas deplasmanına yeter mi?

LEVENT TÜZEMEN: İstanbulspor maçının ilk 45 dakikasında G.Saray'ın baskılı ve hücum ağırlıklı futbolu Avrupa düzeyindeydi. Bu oyun Sivas'ta sahne alırsa galibiyet gelir. Ancak ikinci yarıda özellikle değişikliklerden sonra ritmi ve dengesi bozulan, panik havasına giren G.Saray'ın oyunu Sivas'tan puan çıkarma konusunda çok zorlanır. Lucas'ın yerine Midtsjö'nün oynayacak olması Buruk'un elini rahatlatır.

BÜLENT TİMURLENK: Galatasaray'ın 45 gün aradan sonra Oliveira ve İcardi yokken kazanıp liderliğe yükselmesinden daha çok ikinci yarıdaki oyun ve Torreira'nın kartını konuşmanın manası yok. Buruk, Mata-Yusuf'un birlikte oynamayacağını, Mertens'in Griezmann gibi çalışırken en uçta yer almayacağını görmüştür. Kazımcan'ın sakatlığı yerli hesaplarını bozacak, Sivas'ta Berkan forma giyecek. "Bu futbol Sivas'a yeter mi?" derken Sivasspor'un küme düşme hattında olduğunu, evinde 8 maçta sadece bir kez kazandığını unutanlar var ama onların da hatırladığı Rıza Çalımbay'ın her Galatasaray maçı öncesi fiks demeci: "Galatasaray maçıyla çıkışa geçmek istiyoruz."




ALİ GÜLTİKEN: G.Saray'ın 2-0 ve sonrası üçüncü golü bulabilecek kadar iyi bir oyunu vardı. Sonrasında diğer oyuncuları kazanma düşüncesiyle yapılan değişiklikler oyunu biraz düşürdü ama genel olarak 2-1'e kadar iyi bir G.Saray izledik. Son dakikalarda panikle biraz sıkıntı yaşanmış olsa da önemli olan 3 puanı almaktı. İşin bu tarafından bakmak lazım. Her maç kendi içinde yeni bir hedeftir. Sivas karşılaşmasında farklı bir G.Saray izleyeceğimizi düşünüyorum.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Tabii ki her maçın havası ayrı. Futbolda en olumsuz şey, rakibi küçümsemek veya maç içinde iş rahat gidiyorsa skor ve oyun olarak konsantrasyonu kaybetmek. İstanbulspor maçında bu oldu. Belki Galatasaray istenilen futbolu oynayamıyor ama ne olursa olsun ligde liderlik koltuğuna oturdu.

GÜRCAN BİLGİÇ: Kazansalar lider olacaklardı. Tribünde 50 bin taraftar vardı ve bunun getirdiği enerji ile ilk yarıyı domine ettiler. Çok da gol kaçtı. Ancak sonrasında takım maçtan vazgeçti. Orta saha İstanbulspor'un mücadelesine cevap veremedi. Ön taraf geriye yaklaşmadı. Alan büyüdü ve defolar ortaya çıktı. Şöyle söyleyelim; bu maç Seyrantepe'de olmasa Galatasaray üç puan alamazdı.

JESUS'UN BAŞINI AYMAZ FUTBOLCULARI YAKTI

SORU: Fenerbahçe, Trabzon'da kaybetti. Göklere çıkarılan Jesus eleştirilmeye başlandı. Eleştiriler haklı mı?

GÜRCAN BİLGİÇ: Her hoca eleştirilir. Hele hele takımı bu kadar 'aciz' kalmışsa, daha sert eleştirilir. Jesus her rakibi tehdit eden bir takım yaptı. Elbette planlarında şaşmalar olacak. Bunlara çareyi erken bulmaması, eleştirilerin nedeni.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Ben sezon başından beri Jesus'u eleştiren tek yazarım. İki yönden eleştiriyordum. Birincisi; büyük takımlarda kimse kadroyla Jesus kadar oynamıyor. Çünkü takım oyununun en önemli noktası kadro istikrarıdır. İkinci eleştirim de defans bloğunun çizgi halinde öne çıkması. F.Bahçe böyle çok pozisyon verip goller yedi.




BÜLENT TİMURLENK: Trabzon'da Valencia 11 başlamalıydı, Jesus'un tek hatası bu. Her sarı kartı olan ı kenara alacaksınız diye bir şey yok. Crespo dikkatli olmalı, bri maç oynayan, 3 maç gezen İrfan Can "büyük futbolcu" olab-il mek için zorlu maçta devreye girmeliydi. Ferdi her maç çok iy i ama sorun, her maçta Ferdi'nin takımın en iyisi olması .

LEVENT TÜZEMEN: F.Bahçe'nin yenilmesi beni şaşırttı. Jesus'un önünde Dinamo Kiev maçındaki İsmail Yüksek olayı dururken Crespo'yu oyundan almaması hataydı. Çünkü İsmail ve Crespo gibi temaslı oyuncular karta her zaman yakındır. Jesus'un bunu bilmesi gerekir. Ancak geçen sezon F.Bahçe 10 kişi kaldığı maçta evinde Trabzon'a sahayı dar etmişti.

ALİ GÜLTİKEN: Trabzon maçının oyun seçimi eleştirilebilir. Maçı düşük tempoda götürüp sonradan hamle yapma düşüncesindeydi. Ama teknik adamların hesap edemediği şey, maçı eksik bitirmektir. Trabzon karşısında Crespo'nun, Giresun karşısında da Pedro'nun aymazlıkları hem F.Bahçe'yi hem Jesus'u zor durumda bıraktı.

GÜNEŞ ÖNCE ELİNDEKİLERİ KAZANMALI

SORU: Beşiktaş, Gaziantep'te fırsat kaçırdı. Şenol Güneş'in çıkardığı kadro eleştiriliyor. Güneş yaptığı 11'le yönetime, 'Elimdeki kadro bu' diyerek transfer mesajı mı veriyor sizce?

ALİ GÜLTİKEN: Orta alan büyük problem. Josef varken de etkisizdi, bu maçta zaten yoktu. Dele Alli tam bir hayal kırıklığı. Ona şans vermemesi de son derece normal. Onun dışında elinde belli alternatifler kalıyor. Gedson, Gaziantep karşısında sahada çırpınan birkaç oyuncudan biriydi. Weghorst ve Cenk'i daha işler hale getirmesi beklenen N'Koudou'nun iyi başladığı bir oyunda sonradan kendini bozması Beşiktaş'ın dengesinde de sıkıntı yarattı. Beşiktaş, mutlaka orta alanda daha dinamik, hücuma daha çok katkı sağlayacak alternatifler üretmeli.

GÜRCAN BİLGİÇ: Şenol Güneş'in gelip takıma "damgasını" vurmasını bekledik. Yine tekrarlayacağım; Valerian İsmael'in sistemini eleştirdik. Şimdi o bile yok. Tamamen spontane, o ana göre oynuyor Beşiktaş takımı. 10 oyuncusunun kariyerinde Premier Lig var. Bu kadroya kimse 'kötü' dememeli. Transfer olur-olmaz, teknik adamın işi çözüm bulmaktır, şikâyet etmek değil.




LEVENT TÜZEMEN: Şenol hoca Beşiktaş'taki tüm futbolcuları kucaklamalıdır. Dele Alli gibi Premier Lig görmüş, İngiltere Milli Takımı'nda oynamış bir oyuncuya sırt dönmemek gerekir. Şenol hoca sadece yerli oyunculara yatırım yapmamalı, kafasını ocak ayındaki ara transfere takmamalı, Masuaku, Muleka, Dele Alli, Redmond gibi kaliteli oyuncuları kazanmalı.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Necip'le Atiba'nın birlikte oynaması eleştiriliyor. Ama 40 yaşındaki Atiba ilk yarıda 6.5 kilometre koşmuş. Necip de takımın bir askeri. Yeteneği kısıtlı ama elinden geleni yapıyor. Josef ve Salih'de fiziki düşüş var. Dele Alli de zaten bu işi bırakmış.

KOKARTI TAKINCA HAVALANDI

SORU: Beşiktaş maçındaki bir pozisyon için yüzde 99.9 herkes 'kırmızı kart' dedi. MHK, Atilla Karaoğlan için ne yapmalı?

LEVENT TÜZEMEN: Atilla Karaoğlan'ın FIFA kokartı takmasına rağmen böyle ölümcül bir hataya kırmızı kart göstermemesi, UEFA'da ve FIFA'da da kabul görmez. Bir Avrupa maçında aynı olayı yaparsa kokartı geri alınır.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Bu tip olaylarda herkese ders olacak nitelikte ceza vermezseniz bu işin sonu gelmez. Bu tip VAR'daki görüntüye rağmen yanlış kararından dönmemek insanlarda güven kaybı teşkil eder.

GÜRCAN BİLGİÇ: FIFA kokartı verildikten sonraki ilk maçında Ümit Öztürk de VAR'a gidip, "Yok kardeşim" demişti. Atilla Karaoğlan da aynı havalarda. Kokartı takınca kendinden daha fazlasını kimsenin bilemeyeceğine inandı, havalara girdi yani. Yazık, bundan sonra hep bu kararı ile anılacak.




BÜLENT TİMURLENK: Karaoğlan diyelim ki olay anında atılan kafayı görmedi, VAR çağırmış kendisini, o ekranda da bu pozisyona sarı kart diyorsa yapacağı tek şey var: Maçları evinde televizyondan izlemek.

MAXİ GOMEZ BU TAKIMA YETMEZ

SORU: Abdullah Avcı, F.Bahçe maçındaki 11'le mi devam etmeli?

LEVENT TÜZEMEN: 'Kazanan haklıdır' sözünden hareket edip Avcı'nın yanlışlarını söylememek hata olur. Trabzonspor iyi oynarken Siopis, Bakasetas ve Abdülkadir'i oyundan almak hataydı. Çünkü Gbamin, Bardhi ve Hamsik, çıkanların yerine aynı katkıyı vermedi.

ALİ GÜLTİKEN: Özellikle orta saha açısından bu maça özel bir 11 olduğunu düşünüyorum. Sonradan giren Gbamin ve Hamsik ikilisi sürekli olan oyuncular. Ben onların devam edeceğini düşünüyorum.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Artık başarılı olmuş kadroyla devam eder. Trabzonspor'un Fenerbahçe maçındaki en büyük artısı takım savunmasıydı. Visca ve kritik gol atmasına rağmen Gomez yetersizler. Hücumda bütün yük Trezeguet'nin üzerindeydi.

GÜRCAN BİLGİÇ: Avcı'nın önceliği maçı kaybetmemekti. Takımı da stratejiyi de buna göre kurguladı. Rakip 10 kişi kalmasa kazanır mıydı? Bu işin bir yönü. Öte tarafta Hamsik gibi önemli oyuncusunu her zaman ilk on birde isteyecektir. Fenerbahçe maçının kendi içinde üç puandan fazla anlamı var.

BÜLENT TİMURLENK: Siopis'in önünde iki 8, Abdülkadir ve Bakasetas'ı kullanıp, Hamsik'i kulübede başlatmak F.Bahçe maçı için usta terzi elinden çıkmış takım elbiseydi. Her rakibe karşı farklı kostüm giyebilirsiniz. Visca'nın maç eksiğini atması ve Maxi'nin skor istikrarı yakalaması gerekiyor

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Gomis, İcardi’yi tedirgin edecek
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