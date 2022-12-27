İngiliz basınından Dele Alli için flaş yorum: "Sefil"

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'dan transfer edilen yıldız futbolcu büyük umutlar ile transfer edilmişti. Büyük umutlar ile transfer edilen oyuncu beklenen performansı gösteremeyince Beşiktaş'lı taraftarlar ve yönetim büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Bu sezon Beşiktaş'da 7 maçta forma giyen oyuncu 1 gol kaydetti.

BİR FIRSATI DAHA HEBA ETMENİN EŞİĞİNDE

Beşiktaş'ın büyük umutlarla kiraladığı Dele Alli, kendisine altın tepside sunulan bir fırsatı daha heba etmenin eşiğinde.

GÜNEŞ'İN VERDİĞİ FIRSATLARI İYİ KULLANAMADI

Valerien Ismael döneminde bir türlü beklenen çıkışı yapamayan Alli, Şenol Güneş'in 'Sönmüş yıldızları parlatma' becerisinden de nasibini almamış gibi. Güneş'in verdiği fırsatları iyi kullanamayan Alli, sonunda Gaziantep maçını kulübede geçirdi.

İNGİLİZ BASININDAN ÇARPICI İFADELER

Onun Türkiye macerasını yakından takip eden İngiliz basını da Alli'nin durumunu, "Sefil" şeklinde tasvir etti. Daily Mail ve Mirror, Alli'nin durumuyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı:

"DELE ALLI'NİN SEFİL GÜNÜ"

Daily Mail, "Dele Alli, Türkiye'de kariyerini yeniden canlandırmaya çalışırken sefil bir Noel günü geçirdi" ifadesini kullandı. İngiliz haber sitesi şu ifadelere yer verdi: "Kupa maçında 29. dakikada oyundan alındıktan sonra taraftarlarca yuhalanan Alli, Gaziantep beraberliği sırasında kullanılmayan yedek bir oyuncu olarak kulübede sefi l bir Noel günü yaşadı. Dele Alli için Beşiktaş'ta işler kabus gibi kötüye gidiyor. Eski Tottenham yıldızı, Noel günü oynama şansı bulamadı. 26 yaşındaki oyuncu futbola olan sevgisini göstermek için sosyal medyadan mesaj gönderdi ama bu Beşiktaş'ın hocasını ikna etmedi."

"GÜVENİ SARSILDI"

Mirror da Alli'nin oynamadığı maçta, Messi'nin 'Aptal' dediği Weghorst'un bir kahramana dönüştüğünü yazdı. Haberde şu detaylara yer verildi: "İngiliz milli oyuncu ve eski Tottenham orta sahası, Beşiktaş kariyerinde de en düşük seviyeye ulaştı. Noel günü, takımı 1-1 berabere kalırken yedek kulübesinden çıkmayı başaramadı. Onun için hatırlanması gereken bir Noel olmadı. Saha dışında ruh hali güçlü olsa da takımını berabere kalırken kulübede izlemek, kendine olan güvenini sarsmış olacak." (sporx.com)