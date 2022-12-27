İspanyollar yazdı: Felipe Augusto de Almeida Monteiro’ya tek transfer teklifi Beşiktaş’tan!

Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta rota yeniden stoper hattına çevrildi.Yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.Beşiktaş, Atletico Madrid forması giyen Felipe için tüm şartları zorlarken, yıldız oyuncunun yaptığı bir paylaşım siyah-beyazlıları heyecanlandırdı.Beşiktaş'ın transfer listesinde üst sırlarda yer alan Felipe, "Yeni bir maceraya başlamakla ilgisi olabilecek bir düşünceyle, bir şey istiyorsanız, geri dönün, tekrar deneyin ve sıfırdan başlayın" mesajını paylaştı.Sambacının bu paylaşımı "Beşiktaş'ın teklifi onu da heyecanlandırmış" yorumlarını da beraberinde getirdi.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR

Beşiktaş ara transfer dönemi için ağırlığı stoper bölgesine vermiştiKara Kartal yıldız ismi yakın takibe aldı.33 yaşındaki Atletico Madrid'li oyuncu siyah-beyazlı kulübün savunmaya yapacağı takviye için liste başı oldu.Brezilyalı stoper İspanyol ekibinde fazla şans bulamamasından dolayı ayrılmayı kafasına koydu.Felipe'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.El Mundo Deportivo'dan derlenen habere göre, Felipe Wolves'a transferi gündemden kalktı.Avrupa'dan tek resmi teklifi Beşiktaş gönderdi.Siyah-beyazlıların ara dönemde renklerine katmak istiyor.Tecrübeli stopere teklif edilecek senelik ücretin de 900 bin ile 1 milyon euro arasında olacağı kaydedildi.Felipe profesyonel kariyerinde Porto, Corinthians, Bragantino, Coimbra-MG ve União Mogi gibi takımlarda da top koşturmuştu.Tecrübeli oyuncu 2 kez de Brezilya Milli Takım'ında boy gösterdi.Brezilyalı oyuncu milli takımda 2 kez forma şansı buldu.Felipe, bu sezon 2 maçta forma şansı buldu.Bu mücadelelerde 90 dakikayı sahada tamamladı.Piyasa değeri 3 milyon euro olarak biliniyor. (Fotomaç)