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Giriş Tarihi: 27.12.2022 15:02 Son Güncelleme: 27.12.2022 15:03

Kayserisporlu Olivier Kemen: Yükselişimiz devam edecektir

DHA
Kayserisporlu Olivier Kemen: Yükselişimiz devam edecektir

Kayserisporlu futbolcu Olivier Kemen, “Hocamızın isteklerine odaklanırsak yükselişimiz devam edecektir. Lige maç maç bakıyoruz, rakipler değişebilir” dedi.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, futbolcular Olivier Kemen, Lionel Carole ve Dimitrios Klovetsios, özel bir sporcu rehabilitasyon merkezi açılışına katıldı.

Burada açıklama yapan Kayserispor'un Kamerunlu futbolcusu Olivier Kemen, "Son finalist olarak Türkiye Kupası'nda yolumuza devam etmemiz önemli. Daha ileriye gitmek için hocamızın bizden istediklerine odaklanmalıyız. Hocamızın isteklerine odaklanırsak yükselişimiz devam edecektir. Lige maç maç bakıyoruz, rakipler değişebilir. Onlara göre analiz yapıyoruz. Plan dahilinde ilerleme istiyoruz. Bireysel olarak kendi pozisyonumda oynuyorum. Bundan çok memnunum. Oyun içerisinde hocamızın direktifleri ve benim rolümün net olması kendi becerilerimi iyi kullanmamı sağlıyor" diye konuştu.

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Kayserisporlu Olivier Kemen: Yükselişimiz devam edecektir
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