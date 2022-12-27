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Giriş Tarihi: 27.12.2022 10:42 Son Güncelleme: 27.12.2022 10:43

NBA'de Houston Rockets, Alperen'in "double double" yaptığı maçta Chicago Bulls'u devirdi

AA
NBA’de Houston Rockets, Alperen’in double double yaptığı maçta Chicago Bulls’u devirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 133-118 kazandıkları Chicago Bulls maçında 25 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.

NBA'e 7 karşılaşmayla evam edildi. Batı Konferansı'nın son sırasındaki Rockets, deplasmanda Chicago Bulls'u 133-118 yenerek 5 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

Milli basketbolcu Alperen Şengün, 32 dakika 19 saniye süre aldığı maçta 25 sayı, 11 ribaunt, 6 asist, 2 blok ve 1 top çalma ile oynadı. Bu performansla Şengün, bu sezonki 10. double-double'ına imza attı. Şengün, bu sezon 6. kez bir maçta 20 ve üzeri sayı kaydetti.

Houston Rockets'ta Kevin Porter, 36 sayıyla kendi sezon rekorunu kırdı ve galibiyete önemli katkı verdi. Chicago Bulls'ta ise DeMar DeRozan'ın 31 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Brooklyn Nets'ten 9 maçlık galibiyet serisi
Milli basketbolcu Cedi Osman'ın görev yaptığı Cleveland Cavaliers, sahasında Brooklyn Nets'e 125-117 mağlup oldu.

Brooklyn Nets, Kyrie Irving ve Kevin Durant'ın 32'şer sayı attığı maçta galibiyet serisini dokuz maça çıkardı.

Cavaliers'ta Darius Garland'ın 46 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Cedi Osman ise 29 dakika 51 saniye oynadığı mücadeleyi 11 sayı 2 asist, 1 top çalmayla tamamladı.

Sonuçlar:
Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets: 117-125

Detroit Pistons-Los Angeles Clippers: 131-142

Miami Heat-Minnesota Timberwolves: 113-110

Chicago Bulls-Houston Rockets: 118-133

New Orleans Pelicans-Indiana Pacers: 113-93

San Antonio Spurs-Utah Jazz: 126-122

Portland Trail Blazers-Charlotte Hornets: 124-113

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NBA'de Houston Rockets, Alperen'in "double double" yaptığı maçta Chicago Bulls'u devirdi
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