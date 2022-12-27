Son dakika haberleri: Süper Lig’de Fenerbahçe’nin rakibi Hatayspor! Zorlu maçta 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 16. hafta maçında Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
FENERBAHÇE: Altay, Osayi-Samuel, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, İrfan Can, Rossi, King, Batshuayi.
HATAYSPOR: Erce, Kamil, Vranjes, Burak, Adekugbe, Aabid, Onur, Ruben Ribeiro, Saba Lobjanidze, El Kaabi, Ze Luis
4 galibiyeti, 3 beraberliği, 7 mağlubiyeti bulunan Atakaş Hatayspor ise 15 puanla 14. basamakta yer alıyor.
Fenerbahçe, Akdeniz temsilcisini geçtiğimiz sezonun ilk devresinde deplasmanda 2-1, ikinci devresinde ise Kadıköy'de 2-0 mağlup etmişti.