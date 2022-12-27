Spor Toto 1. Lig’in en golcü takımı Ankara Keçiörengücü

Ligin ilk yarısında iki tarafın da 3-0 hükmen mağlup ilan edildiği Göztepe-Altay maçı dahil 171 müsabakada 433 gol (6'sı hükmen) atılırken, maç başına gol ortalaması 2,53, hafta başına düşen gol sayısı da 22,8 olarak gerçekleşti.

Ankara Keçiörengücü, attığı 29 golle en skorer takım unvanını aldı. Bu ekibi 28 golle Bodrumspor, Sakaryaspor, Yılport Samsunspor, Bursaspor ve 27'şer golle de Adanaspor ile Beyçimento Bandırmaspor izledi. Altınordu ise 15 golle en az skor üreten ekip olarak dikkat çekti.

İlk yarıda en fazla gol yiyen ekip, rakiplerinin 38 kez skor üretmesini engelleyemeyen Gençlerbirliği oldu. Bu ekibi 34 golle Altaş Denizlispor, 31 golle de Altınordu izledi.

Lider Eyüpspor 11 gol yiyerek en iyi savunma performansına imza attı.

Gol krallığı yarışında zirve iki futbolculunun

Altay'dan Marco Paixao ile Sakaryaspor'dan Kabongo Kasongo 11 golle krallık yarışında ilk sırayı aldı.

Bu isimleri 9'ar golle Altınordu'dan Ahmet İlhan Özek ile Yılport Samsunspor'dan Gaetan Laura ve 8 golle Beyçimento Bandırmaspor'dan Kerim Avcı takip etti.

Sakaryasporlu Hurşit Taşcı, Beyçimento Bandırmaspor müsabakasında, Yılport Samsunsporlu Douglas Tanque da Sakaryaspor maçında üç gol kaydetti.

Gollerin dağılımı

Ligde tatil edilen Göztepe-Altay maçı dışındaki 427 golün 235'ini ev sahibi ekipler, 192'sini deplasman takımları attı.

Gollerin 297'si ayakla, 69'u kafayla, 50'si penaltıdan atılırken, futbolcular 11 kez topu kendi ağlarına gönderdi. Müsabakaların ilk 45 dakikalık bölümünde 203, ikinci yarılarda ise 224 gol kaydedildi.

Toplam 68 penaltı kararının verildiği ligde, bunların 50'si gole çevrildi. Dyorex Boluspor ile Yılport Samsunspor üçer, Altınordu, Beyçimento Bandırmaspor, Eyüpspor ve Yeni Malatyaspor ikişer, Adanaspor, Gençlerbirliği, Pendikspor ve Sakaryaspor birer penaltı atışından faydalanamadı.

Lehine en fazla penaltı kararı verilen Altınordu, 7 penaltıdan 5'ini gole çevirdi. Yılport Samsunspor ligin ilk devresinde penaltıdan gol bulamadı. Altay aleyhine ise hiç penaltı verilmedi.

Kaleyi şaşıranlar

Ligde 9 takımdan 11 oyuncu, kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşadı.

Adanaspor'dan Emre Kaplan, Ankara Keçiörengücü'nden Erkam Reşmen ile Muharrem Cinan, Bodrumspor'dan Cenk Şen, Erzurumspor FK'den Samuel Olanare, Gençlerbirliği'nden Metehan Mert, Manisa FK'den Muhammet Taha Şahin, Yeni Malatyaspor'dan Barış Başdaş ile Taha Gür, Yılport Samsunspor'dan Alim Öztürk, Çaykur Rizespor'dan Kerem Kalafat topu kendi ağlarına gönderdi.