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Giriş Tarihi: 27.12.2022 12:53 Son Güncelleme: 27.12.2022 12:56

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 15. hafta bitti, 16. haftanın başlamasına kısa bir süre kaldı. Heyecan dolu maçlar öncesinde yeni şampiyonluk oranları açıklandı.

Süper Lig'de 15. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları değişti.

Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında mağlup olmasına rağmen sarı-lacivertliler 1.85'lik oranlar favori olarak gösterildi.

Galatasaray, İstanbulspor'u yenerek liderlik koltuğuna oturmasının ardından, sarı-kırmızılıların oranı 2.85 olarak duyuruldu.

Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası siyah-beyazlıların oranı 8.00 olarak açıklandı.

Trabzonspor'un Fenerbahçe galibiyetinin ardından bordo-mavililere 9.00 oran verildiği belirtildi.

Öte yandan Başakşehir'e 11.00, Adana Demirspor ve Konyaspor'a 30.00 oran belirlendi.(Milliyet)

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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
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