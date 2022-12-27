Spor Toto Süper Lig’de uzatmalarla birlikte 1.5 maç fazla izledik

Süper Lig'de 40 günlük hasret bitti, futbolseverler doya doya maç izledi! FIFA'nın 2022 Dünya Kupası'nda ilk kez uyguladığı, topun oyunda kalma zamanının artırımını amaçlayan ilave ek uzatma süresi, 15. hafta maçlarıyla devreye girdi. 9 mücadeleye toplamda 137 dakika ilave edilirken, karşılaşmalar ortalama 15.2 dakika daha uzun oynandı. Futbolseverlerde 2 saat 17 dakika fazladan maç keyfi yaptı, hasret sonrası ekstra 1.5 maç izlenirken en çok uzayan karşılaşmalar 17 dakika ile Konya-Alanya, Trabzonspor-Fenerbahçe oldu. Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren Trabzon'daki mücadelenin ilk yarısı 7, ikinci 45 dakikası 10 dakika uzadı. G.Sarayİstanbulspor, Kasımpaşa-Sivasspor ve Ümraniyespor-Başakşehir maçlarının sonlarına toplamda 16'şar dakika eklendi. En az Antalya- Ankaragücü mücadelesine (13) uzatma verildi.



UZATMALARDA TAM 4 GOL ATILDI

Maçların uzatma dakikaları heyecan kasırgasına sahne oldu… Futbolseverler 4 gol izleme şansı yakaladı. Antalya'yı 2-0 yenen Ankaragücü'nün 2. golü 90+11. dakikada atıldı. Ümraniye'yi 3-1'le geçen Başakşehir'in son vuruşu 90+3'te geldi. Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2-0 yenerken skoru 90+10'da ilan etti. Konyaspor, Alanyaspor karşısında skoru 2-2'ye 90+11'de getirdi.