Angel Di Maria Galatasaray’a Transfer Olacak mı? Arjantin Sportif Direktörü Konuştu

Sezon başında yaptığı takviyelerle dikkat çeken Galatasaray, Angel Di Maria'yı gündemine aldı. Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Arjantin Milli Takımı Sportif Direktörü Luciano Nakis, yıldız futbolcunun Sarı-Kırmızılılar'a transfer olasılığı hakkında konuştu. Nakis ayrıca, Mauro Icardi'nin milli takımdaki geleceği ve Lionel Messi'nin son Dünya Kupası için gelen sorulara da yanıt verdi.

"Messi'nin durumuna bakacağız"

Lionel Messi daha önce yaptığı açıklamada 2022 Dünya Kupası'nın son şampiyonası olacağını açıklamıştı. Dev turnuvada kupaya uzanan süperstarın milli takımdaki geleceği hakkında gelen soruyu cevaplayan Luciano Nakis, "Bu soruya net yanıt vermek mümkün değil. Messi'nin ne hissettiğine ve durumuna bakacağız" şeklinde konuştu.

"Messi'nin kaptanlığında Dünya Kupası'nı kazanmak çok önemliydi"

Sözlerine devam eden Arjantin Milli Takımı Sportif Direktörü Nakis, "Messi'nin kaptanlığında Dünya Kupası'nı kazanmak çok önemliydi. Messi ile Arjantin'in üst sıralara çıkmış olması büyük önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.

"Icardi'nin de milli takıma çağırılma olasılığı var"

Luciano Nakis, Galatasaray'ın sezon başında Ligue 1 devi Paris Saint Germain'den kiraladığı Mauro Icardi hakkında da konuştu. Nakis, bir süredir milli takım kadrosuna giremeyen yıldız santrfor için "Elbette ki çağırılabilir. Arjantin Milli Takımı iyi performans gösteren her oyuncu için açık kapı bırakır. Dolayısıyla Mauro Icardi'nin de çağırılma olasılığı var" dedi.

Di Maria Galatasaray'ın radarında

Sezon öncesi transfer dönemine damga vuran Galatasaray, birçok yıldızı kadrosuna katmıştı. Sarı-Kırmızılılar, gündemine bir Arjantinli'yi daha aldı. Mauro Icardi'yi Paris Saint Germain'den kiralayan Dursun Özbek yönetimi, Juventus ile sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Angel Di Maria'yı radarına aldı.

Nakis Mata'yı işaret etti

Luciano Nakis, gündemdeki Angel Di Maria'nın Sarı-Kırmızılılar'a transferi için Juan Mata'yı işaret etti. Mata ile daha önce Manchester United'ta beraber forma giydiklerini hatırlatan Nakis, yıldız oyuncunun Mata ile tekrar bir araya gelmeye sıcak bakabileceğini kaydetti.

"Di Maria önümüzdeki dönemde Galatasaray forması giyebilir"

Di Maria'nın Galatasaray'a transfer olup olmayacağını değerlendiren Nakis, "Olabilir. Galatasaray büyük bir ekip. Di Maria önümüzdeki dönemde forma giyebilir" açıklamasını yaptı.

"Mata'nın olduğu bir takımın olabileceğini düşünüyorum"

Açıklamasına devam eden Arjantin Sportif Direktörü, "Galatasaray, Juan Mata gibi önemli isimlere sahipler. Mata, tecrübeli bir isim. Daha önce birlikte oynadılar. Mata'nın olduğu bir takımın olabileceğini düşünüyorum. Onun için iyi bir seçenek" diye konuştu.

Icardi'ye milli takım kapısı açık

Arjantin Milli Takımı Sportif Direktörü Luciano Nakis, Galatasaraylı Mauro Icardi'ye de milli takım kapısının açık olduğunu söyledi.

Nakis, "Icardi zaten potansiyel kadromuzda olan bir futbolcu. Onu düzenli olarak takip ediyoruz. Arjantin Futbol Federasyonu tüm oyuncularını yakından takip eder ve her bir futbolcuya şans tanır. Tabii ki Icardi, Arjantin milli takımına yeniden seçilebilir" dedi.

Dünya Kupası finalinde gol attı

Arjantin Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Angel Di Maria, finalde attığı golle yıldızını parlattı. Di Maria ayrıca Katar'da 2 defa takım arkadaşlarına gol pası verdi.

Juventus formasıyla 10 maça çıktı

Sezon başında Serie A devi Juventus'a transfer olan Angel Di Maria, bu sezon İtalyan kulüp ile 10 karşılaşmada görev aldı. 34 yaşındaki sağ kanat, 1 gol, 4 asist kaydetti.(Ajansspor)