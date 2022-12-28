Arjantin Milli Takımı’ndan Mauro Icardi cevabı!

Arjantin Sportif Direktörü Luciano Nakis Galatasaray'ın gündemindeki Di Maria, Mauro Icardi ve Dünya Kupası'nı kaldıran Lionel Messi hakkında konuştu.

MESSI DEVAM EDECEK Mİ?'

Radyospor'a açıklamalarda bulunan Nakis Messi sorusuna cevap verdi. Lionel Messi daha önce yaptığı açıklamada 2022 Dünya Kupası'nın son şampiyonası olacağını açıklamıştı. Dev turnuvada kupaya uzanan süperstarın milli takımdaki geleceği hakkında gelen soruyu cevaplayan Luciano Nakis, "Bu soruya net yanıt vermek mümkün değil. Messi'nin ne hissettiğine ve durumuna bakacağız. Messi'nin kaptanlığında Dünya Kupası'nı kazanmak çok önemliydi. Messi ile Arjantin'in üst sıralara çıkmış olması büyük önem arz ediyor" şeklinde konuştu.

GALATASARAY'IN GÖZDESİ DI MARIA

Sezon öncesi transfer dönemine damga vuran Galatasaray, birçok yıldızı kadrosuna katmıştı. Sarı-Kırmızılılar, gündemine bir Arjantinli'yi daha aldı. Mauro Icardi'yi Paris Saint Germain'den kiralayan Dursun Özbek yönetimi, Juventus ile sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Angel Di Maria'yı radarına aldı.

Luciano Nakis, gündemdeki Angel Di Maria'nın Sarı-Kırmızılılar'a transferi için Juan Mata'yı işaret etti. Mata ile daha önce Manchester United'ta beraber forma giydiklerini hatırlatan Nakis, yıldız oyuncunun Mata ile tekrar bir araya gelmeye sıcak bakabileceğini kaydetti.

NAKİS: FORMA GİYEBİLİR

Di Maria'nın Galatasaray'a transfer olup olmayacağını değerlendiren Nakis, "Olabilir. Galatasaray büyük bir ekip. Di Maria önümüzdeki dönemde forma giyebilir" açıklamasını yaptı.

ICARDI'YI TAKİP EDİYORUZ'

Luciano Nakis, Galatasaray'ın sezon başında Ligue 1 devi Paris Saint Germain'den kiraladığı Mauro Icardi hakkında da konuştu. Nakis, bir süredir milli takım kadrosuna giremeyen yıldız santrfor için "Elbette ki çağırılabilir. Arjantin Milli Takımı iyi performans gösteren her oyuncu için açık kapı bırakır. Dolayısıyla Mauro Icardi'nin de çağırılma olasılığı var. Onu düzenli olarak takip ediyoruz. Arjantin Futbol Federasyonu tüm oyuncularını yakından takip eder ve her bir futbolcuya şans tanır. Tabii ki Icardi, Arjantin milli takımına yeniden seçilebilir" dedi.

ICARDI'DEN MESSI PAYLAŞIMI

Arjantin'in kupayı kazanmasının ardından Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'den şampiyonluk ve Messi paylaşımı geldi. Instagram hesabından paylaşım yapan Arjantinli golcü, Messi'ye övgüler yağdırırken "İşte şampiyon Arjantin. Tebrikler Messi. Bu kupayı en fazla sen hak ettin. Bunun için çok mücadele verdin." ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIMA ALDIRMADI İDDİALARI

Dünya Kupası öncesi, Lionel Messi'nin Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'yi kadroya aldırmadığı iddiaları gündeme gelmişti. Arjantin'de gazetecilik ve sunuculuk yapan Rodrigo Francisco Lussich, Messi'nin Icardi'yi Milli Takım'da istemediğini ileri sürerek Sampaoli döneminde ikili arasında olaylar yaşandığını söylemişti.