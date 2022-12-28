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Giriş Tarihi: 28.12.2022

Başakşehir seriye bağladı

Başakşehir seriye bağladı

Deniz ve Aleksic’in golleri, 7-0’lık Galatasaray mağlubiyetinin ardından turunculacivertlilere üst üste ikinci üç puanı getirdi

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Antalyaspor'u sahasında 2-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertliler, 57. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla öne geçti. 66. dakikada kaleci Alperen'in topu elinden kaçırmasını affetmeyen Aleksic karşılaşmanın sonucunu ilan etti: 2-0. Başakşehir'de sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mahmut Tekdemir, Gaziantep FK deplasmanında forma giyemeyecek.

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Başakşehir seriye bağladı
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