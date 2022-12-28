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Giriş Tarihi: 28.12.2022 11:14 Son Güncelleme: 28.12.2022 11:16

Beşiktaş, Fisayo Dele-Bashiru İle İlgileniyor

Beşiktaş, Fisayo Dele-Bashiru İle İlgileniyor

Süper Lig ekibi Beşiktaş, İngiltere League One takımlarından Sheffield Wednesday forması giyen Fisayo Dele-Bashiru'yu listesine aldı.

Dünya Kupası nedeniyle verilen ara sonrası Ziraat Türkiye Kupası'nda Şanlıurfaspor'u 4-2 mağlup eden, Süper Lig'de de Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Hakem Ali Şansalan
Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Yardımcılıklarını Mehmet Kısalı ve Kamil Çetin yapacak. Dördüncü hakem ise Kadir Sağlam olacak. Mücadeleyi beIN Sports HD 1 naklen yayınlayacak.Beşiktaş ligde 6 galibiyet 5 beraberlik ve aldığı 3 yenilgi ile 23 puan topladı ve yedinci sırada yer aldı. Adana Demirspor ise 7 galibiyet 6 beraberlik ve tek mağlubiyetle 27 puan elde etti ve dördüncü sırada yer buldu kendine.Öte yandan, siyah-beyazlı takım ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için de transfer çalışmalarına hız verdi.

Beşiktaş'ta hedef Fisayo Dele-Bashiru
İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Kara Kartal, İngiltere League One ekiplerinden Sheffield Wednesday forması giyen Fisayo Dele-Bashiru ile ilgilendiği iddia edildi.

Antalyaspor'un da listesinde Fisayo Dele-Bashiru
Haberde, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Nijeryalı orta saha oyuncusunu Beşiktaş'ın dışında Antalyaspor, Bristol City ve PSV Eindhoven'ın da transfer listesine aldığı belirtildi.

Nigel Pearson: "Bu konuyla hiç ilgilenmedim"
Bristol City Teknik Direktörü Nigel Pearson, Fisayo Dele-Bashiru iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. Pearson, "Bu konuyla hiç ilgilenmedim. Bu haberlerin nereden geldiğini bilmiyorum. Belki de oyuncunun menajeri yaptırıyordur" dedi.

Nijeryalı oyuncunun bu sezonki performansı
Güncel piyasa değeri 300 bin Euro olan 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon forma giydiği 23 maçta 5 gol ve 3 asist kaydetti.(ajansspor)

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Beşiktaş, Fisayo Dele-Bashiru İle İlgileniyor
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