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Giriş Tarihi: 28.12.2022 15:02 Son Güncelleme: 28.12.2022 15:03

Bileti kesildi! Halil Dervişoğlu Türkiye'ye geri dönüyor

Bileti kesildi! Halil Dervişoğlu Türkiye’ye geri dönüyor

Galatasaray'ın eski yıldızı Halil Dervişoğlu İngiltere'de yokları oynuyor. Sarı Kırmızılı forma altında mücadele eden ve sonrasında İngiltere'ye giden Halil Dervişoğlu ocak ayında yeniden Süper Lig'e dönebilir. Genç oyuncunun menajerinin yıldız ismi Süper Lig'in etkili ekiplerine önerdiği öğrenildi.

Galatasaray'ın eski yıldızı, İngiltere'de yokları oynuyor... İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'de kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu Ada'da bir türlü üstediği performansı yakalayamadı. İngiliz ekibinin de bir türlü verim alamadığı oyuncusuyla yollarını ayıracağı belirtildi.

HALİL DERVİŞOĞLU SÜPER LİG EKİPLERİNE ÖNERİLDİ
23 yaşındaki santrafor bu sezon Burnley'de 6 lig maçında 60 dakika görev aldı ve 1 gol atabildi. Halil Dervişoğlu'nun menajeri Ersan Dervişoğlu'nun oyuncusunu Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a teklif ettiği öğrenildi. Halil Dervişoğlu'nun da yeniden Süper Lig'e dönmeye istekli olduğu belirtildi.

Bonservisi Premier Lig ekibi Brentford'ta olan Halil Dervişoğlu'nun Ocak ayında bir takıma gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Brentford'un sözleşmesi 2024 yılında sona erecek oyuncusunu bonservisiyle elinden çıkarması bekleniyor.

HALİL DERVİŞOĞLU'NUN GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray formasıyla 45 maçta görev alan Halil Dervişoğlu 8 gol atarken 3 de asiste imza attı. Genç yetenek A Milli Futbol Takımımızda ise 15 maçta forma giyerken 6 gole imza attı.

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Bileti kesildi! Halil Dervişoğlu Türkiye'ye geri dönüyor
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