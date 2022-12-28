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Giriş Tarihi: 28.12.2022

Enes Ünal Madrid’de!

Enes Ünal Madrid’de!
Getafe'de forma giyen milli futbolcumuz Enes Ünal, bir başka İspanyol takımına transfer oluyor... 26 yaşındaki forvet, ocak ayında Atletico Madrid'e imza atmak için prensip anlaşmasına vardı. 2020-21'de Villarreal takımından 9 milyon Euro bonservis bedeliyle Getafe'ye transfer olan Enes, bu sezon La Liga'da 14 maçta 4 gol, 2 asistlik performansıyla dikkat çekerken, Kral Kupası'nda da 2 müsabakada 1 gol ve 1 asist kaydetti. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilirken, Getafe'nin kazanacağı bonservis bedeli henüz netlik kazanmadı. Enes daha önce Bursaspor, Manchester City, Genk, Breda, Twente, Villarreal, Levante ve Real Valladolid'de ter dökmüştü.

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Enes Ünal Madrid’de!
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