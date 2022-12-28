Enes Ünal Madrid’de!

Getafe'de forma giyen milli futbolcumuz Enes Ünal, bir başka İspanyol takımına transfer oluyor... 26 yaşındaki forvet, ocak ayında Atletico Madrid'e imza atmak için prensip anlaşmasına vardı. 2020-21'de Villarreal takımından9 milyon Euro bonservisbedeliyle Getafe'ye transferolan Enes, bu sezon La Liga'da 14 maçta 4 gol, 2 asistlik performansıyla dikkat çekerken, Kral Kupası'nda da 2 müsabakada 1 gol ve 1 asist kaydetti. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 25milyon Euro olarak gösterilirken, Getafe'nin kazanacağı bonservis bedeli henüz netlik kazanmadı. Enes daha önce Bursaspor, Manchester City, Genk, Breda, Twente, Villarreal, Levante ve Real Valladolid'de ter dökmüştü.