Fenerbahçe, Jhon Duran’a transfer teklifi yaptı

Sezon başında yaptığı takviyelerle dikkat çeken Fenerbahçe, çalışmalarına devam ediyor. Sarı-Lacivertliler ara transfer dönemi için girişimlere başladı. Son olarak ABD'de, MLS'in takibe alındığı, santrfor takviyesi için harekete geçildiği belirtildi.

FENERBAHÇE'DEN JHON DURAN'A TRANSFER TEKLİFİ

El Observador'un haberine göre Fenerbahçe, MLS'te Chicago forması giyen Jhon Duran ile ilgileniyor. Koç yönetimi 19 yaşındaki oyuncuya teklifte bulundu. Teklifin detayları hakkında ise henüz bir bilgi verilmedi.

TEK TEKLİF FENER'İN DEĞİL

Jhon Duran'ın taliplerinin ise çok fazla olduğu kaydedildi. Haberde, oyuncunun sadece Fenerbahçe'den teklif almadığı ifade edildi. 19 yaşındaki golcünün önünde Brentford, Fulham, Aston Villa ve Benfica'dan gelen transfer tekliflerinin bulunduğu belirtildi

DEV KULÜPLER DURAN'IN PEŞİNDE

Jhon Duran, gösterdiği performans ve yeteneği ile birçok kulübün dikkatini çekti. Kolombiyalı santrfor Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı. Duran'ın adının anıldığı kulüpler arasında Barcelona, Manchester United, E. Frankfurt ve Chelsea de yer alıyor.

FALCAO'NUN VARİSİ

Genç santrfor Jhon Duran, Kolombiya'da Radamel Falcao'nun varisi olarak görülüyor. Bir dönem Galatasaray forması da giyen Falcao, oynadığı takımlar ve elde ettiği başarılar ile Kolombiya'da birçok genç oyuncunun idol olarak gördüğü futbolcular arasında yer alıyor.

BENFİCA'DA STAJ YAPABİLİR

Jhon Duran'ın, Radamel Falcao'nun izinden giterek önce Portekiz'e transfer olabileceği belirtildi. Benfica'da oyununu geliştirmeyi düşünen oyuncu, daha sonra Avrupa devlerine gitmeyi düşünebilir.

DURAN'IN KARİYERİ

13 Aralık 2003 doğumlu Jhon Duran, Kolombiya'nın Envigado takımında futbola başladı. Bu kulüpte profesyonel olan ve A takımda forma şansı bulan genç oyuncu, geçtiğimiz Ocak ayında ABD'ye gitti. Duran, 1.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında MLS ekiplerinden Chicago'ya imza attı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon 30 karşılaşmada görev alan Jhon Duran, 8 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. 19 yaşındaki santrfor, 6 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi. Jhon Duran, 6 maçta sarı, 1 maçta ise ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.