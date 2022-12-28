Galasaray’ın Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 15. hafta maçında sahasında İstanbulspor'u 2-1'lik skorla deviren Galatasaray 16. hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.
Sarı Kırmızılı ekip Sivasspor maçı hazırlıklarına devam ederken, açıklanan kamp kadrosunda 5 oyuncu yer almadı. Galatasaray'ın açıklanan kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı: Fernando Muslera, Leo Dubois, Fredrık Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Haris Seferovic, Dries Mertens, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Vıctor Nelsson, Milot Rashica, Sergio Oliveria, Yusuf Demir, Okan Koçuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz, Baran Aksaka, Juan Mata, Metehan Baltacı, Sacha Boey
5 OYUNCU KADRODA YER ALMADI
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor deplasmanına gidecek Sarı Kırmızılı ekibin kamp kadrosunda Mauro Icardi, Kazımcan Karataş, Yunus Akgün, Mathias Ross ve Lucas Torreira yer almadı.