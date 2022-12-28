Galatasaray, Juan Iglesias’ı Transfer Listesine Aldı

Dünya Kupası nedeniyle verilen ara sonrası Ziraat Türkiye Kupası'nda Yılport Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup eden, Süper Lig'de de İstanbulspor'u 2-1'le geçen Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Sivasspor - Galatasaray maçında Erkan Özdamar düdük çalacak

Sivasspor - Galatasaray maçında hakem Erkan Özdamar görev yapacak. Özdamar'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ali Saygın Ögel yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak. Saat 17.00'de başlayacak maçı beIN Sports HD 1 naklen yayınlayacak.

Icardi saha çalışmalarına başladı

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan Mauro Icardi de saha çalışmalarına başladı. Ligde oynadığı 14 müsabakada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 30 puan topladı. Galatasaray, ligde 15. haftayı lider tamamladı.

Süper Lig'de çıktığı maçların üçünü kazanan, beşinde berabere kalan ve yedisini kaybeden Demir Grup Sivasspor ise topladığı 14 puanla 15. haftayı 16. sırada bitirdi.

Aslan 4 maçını kazandı

Süper Lig'deki son 5 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 4 karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı.

Ligde son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı.

Galatasaray, daha sonraki 4 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve İstanbulspor'u mağlup etti.

Galatasaray'da 4 eksik

Galatasaray'da cezalı ve sakat olan 4 futbolcu, Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Lucas Torreira ile tedavilerine devam edilen Mauro Icardi, Mathias Ross ve Kazımcan Karataş müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.

Galatasaray'da ayrıca Sacha Boey, Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliveira ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 17. haftadaki MKE Ankaragücü maçında görev yapamayacak.

Transfer harekatı

Öte yandan, Galatasaray ocak ayı transfer döneminde de kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray Juan Iglesias ile ilgileniyor

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; sarı-kırmızılı takım, Getafe'de forma giyen sağ bek oyuncusu Juan Iglesias ile ilgileniyor.Haberde, Valencia'nın iki yaz önce 24 yaşındaki oyuncuya teklif yaptığı ancak bu teklif çok düşük olduğu nedeniyle kabul edilmediği belirtildi.

Birçok takım peşinde

Valencia'nın dışında Real Betis, West Ham, Everton ve Galatasaray gibi birçok takımda oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında yer alıyor.

Resmi teklif yok

Getafe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam eden Juan Iglesias'a henüz resmi bir teklifin gelmediği öğrenildi.

Juan Iglesias'ın kariyeri hakkında

Futbola Valladolid altyapısında başlayan Juan Iglesias, 2017 yılında Logrones'e transfer oldu. İspanyol oyuncu 2019 yılında Getafe B takımına 2021 yılında ise A takıma kadar yükseldi.

Bu sezon 15 maçta sahaya çıkan Juan Iglesias, 1 gol ve 1 asist kaydetti. (ajansspor)