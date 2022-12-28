Güle güle Bruma! Ve transfer bitti...

Fenerbahçe'de Bruma ile ilgili nihai karar verildi. Sarı lacivertlilerin sezon başındaki sansasyonel transferlerinden olan başarılı futbolcunun macerası sona eriyor. Yaşadığı sakatlık sonrası Fenerbahçe'nin lisansını dondurduğu Bruma devre arasında takımdan ayrılıyor.

BRUMA İÇİN KARAR VERİLDİ

Fenerbahçe'de Bruma bilmecesi son buldu. Sarı lacivertlilerin büyük umutlarla transfer ettiği kanat oyuncusu, ligin ilk haftalarında ciddi bir sakatlık geçirerek formasından uzak kalmıştı. Fenerbahçe o süreçte Bruma'nın lisansını dondurmuştu. Ocak ayında stoper ve sol bek transferi yapacak olan Kanarya, Portekizliyle ilgili kesin kararını verdi.

MALİ YÜKTEN KURTULUYOR

Fenerbahçe sezon başında PSV'den kiraladığı Bruma'yı Hollanda'ya geri gönderiyor. Sarı lacivertliler kanat oyuncusu ile vedalaşıp hem mali yükten kurtulmak hem de yabancı kontenjanında yer açmak istiyor.

AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Bruma'ya Avrupa kulüplerinden talipler olduğu belirtiliyor. Portekizli futbolcunun menajerinin sarı lacivertliler ile ipleri kopardıktan sonra söz konusu kulüplerle temasa geçeceği kaydediliyor. Öyle ki Bruma, PSV'nin 2022-2023 sezonundaki planları arasında yer almıyor.

Bruma Galatasaray'dan Leipzig'e 15milyon Euro bonservis bedeli ile satıldı.

BRUMA KARİYER RAKAMLARI

Galatasaray'da 85 maça çıkan Bruma toplam 15 gol 21 asist yaptı.

Fenerbahçe forması ile 5 maça çıkan Portekizli 0 gol 1 asistle oynadı.(Akşam)