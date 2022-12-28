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Giriş Tarihi: 28.12.2022 16:32

İstanbulspor'un konuğu Kasımpaşa | CANLI

İstanbulspor’un konuğu Kasımpaşa | CANLI

Süper Lig'de 7 maçtır kaybeden İstanbulspor, 6 maçtır kazanamayan Kasımpaşa'yı konuk edecek. İstanbul derbisinde iki takım da yeni bir sayfa açmak istiyor. İstanbulspor-Kasımpaşa maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Süper Lig'de 7 maçtır kaybeden İstanbulspor, 6 maçtır kazanamayan Kasımpaşa'yı konuk edecek. İstanbul derbisinde iki takım da yeni bir sayfa açmak istiyor. İstanbulspor-Kasımpaşa maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

İSTANBULSPOR - KASIMPAŞA

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İLK 11'LER

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Ologo, Okan, Duhan,Melih, Muammer, Rroca, Emir Kaan, Ethemi, İbrahim
Kasımpaşa: Ertuğrul, Bruma, Tarkan, Hadergjonaj, Petretta, Tırpan, Celina, Eysseric, Fall, Mortadha, Koita

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İstanbulspor'un konuğu Kasımpaşa | CANLI
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