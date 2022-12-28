Şenol Güneş’ten ilk 11’e operasyon; Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Kevin N’Koudou ve Umut Meraş’a kesik

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş şampiyonluk için iddiasını sürdürüyor. Şenol Güneş Adana Demirspor maçı kadrosunda 4 isimde değişikliğe gidiyor.

4 İSME KESİK

Tecrübeli çalıştırıcının, Gaziantep karşısında vasat oynayan Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Kevin N'Koudou ve Umut Meraş'ı yedek kulübesinde oturtması bekleniyor.

YERLERİNE OYNAYACAK İSİMLER BELLİ

Bu oyuncuların yerlerine, ikinci yarısında oynadıkları Gaziantep maçında başarılı performans gösteren Arthur Masuaku, Salih Uçan ve Nathan Redmond'un ilk 11'de çıkmalarına kesin gözüyle bakılıyor.

3 İSİM BELİRSİZ

Sakatlığını atlatan ancak fiziksel olarak takımın gerisinde olduğu için Gaziantep deplasmanında oynamayan Josef De Souza'nın oynayıp oynamayacağı ise bugün yapılacak antrenmandan sonra netleşecek. Tayfur Bingöl ile Kerem Atakan Kesgin'in forma giyme şansları da bugün belli olacak.

İÇ SAHADA FİRESİ YOK

Adana Demirspor ile kendi evinde karşılaşacak olan Beşiktaş, bu sezon Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 3 resmi iç saha maçından da galibiyetle ayrıldı.