Son dakika haberi: Trabzonspor’a Edin Visca şoku! Sağlık durumu belli oldu...

DURUMU BELLİ OLDU!

Trabzonspor'un Karagümrük ile oynadığı maçın 48. dakikasında sakatlanarak kendisini yere bırakan Edin Visca'nın hastane de yapılan ilk kontrolünde köprücük kemiğinde kırık tespit edildi. Ancak kesin tanı için detaylı taramalar devam ediyor.