Son dakika haberi: Trabzonspor’a Edin Visca şoku! Sağlık durumu belli oldu...

Trabzonspor'da Edin Visca, Fatih Karagümrük karşılaşmasında sakatlık yaşadı.
Karşılaşmanın 48. dakikasında omzundan sakatlanan Bosnalı futbolcu, oyuna devam edemedi. Trabzonspor'da 50. dakikada Visca yerine Djaniny oyuna dahil oldu.
Edin Visca'nın omzu, saha kenarına gelmesinin ardından bandajla sarıldı. Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, Visca'nın sakatlığı sonrası büyük üzüntü yaşadı.
Sakatlığı nedeniyle oyundan çıkartılan Edin Visca, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
DURUMU BELLİ OLDU!
Trabzonspor'un Karagümrük ile oynadığı maçın 48. dakikasında sakatlanarak kendisini yere bırakan Edin Visca'nın hastane de yapılan ilk kontrolünde köprücük kemiğinde kırık tespit edildi. Ancak kesin tanı için detaylı taramalar devam ediyor.