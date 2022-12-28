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Giriş Tarihi: 28.12.2022 22:38 Son Güncelleme: 28.12.2022 22:42

Son dakika haberi: Trabzonspor'a Edin Visca şoku! Sağlık durumu belli oldu...

YUNUS EMRE SEL
Son dakika haberi: Trabzonspor’a Edin Visca şoku! Sağlık durumu belli oldu...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan Trabzonspor, sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Mücadelenin 48. dakikasından omzundan tekrardan sakatlanarak hastaneye kaldırılan Edin Visca'nın sağlık durumu belli oldu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Trabzonspor'da Edin Visca, Fatih Karagümrük karşılaşmasında sakatlık yaşadı.

Karşılaşmanın 48. dakikasında omzundan sakatlanan Bosnalı futbolcu, oyuna devam edemedi. Trabzonspor'da 50. dakikada Visca yerine Djaniny oyuna dahil oldu.

Edin Visca'nın omzu, saha kenarına gelmesinin ardından bandajla sarıldı. Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, Visca'nın sakatlığı sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Sakatlığı nedeniyle oyundan çıkartılan Edin Visca, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DURUMU BELLİ OLDU!

Trabzonspor'un Karagümrük ile oynadığı maçın 48. dakikasında sakatlanarak kendisini yere bırakan Edin Visca'nın hastane de yapılan ilk kontrolünde köprücük kemiğinde kırık tespit edildi. Ancak kesin tanı için detaylı taramalar devam ediyor.

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Son dakika haberi: Trabzonspor'a Edin Visca şoku! Sağlık durumu belli oldu...
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