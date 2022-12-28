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Giriş Tarihi: 28.12.2022 08:53

Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile yükseliş zamanı

Karagümrük maçına dair son uyarılarını yapan teknik direktör Abdullah Avcı, “Bu sezon yarış çok zor geçecek. Sizden seri galibiyetler istiyorum” dedi

Uzun Dünya Kupası arası sonrası 15. hafta maçında sahasında Fenerbahçe'yi mağlup ederek ligin gidişatını değiştiren Trabzonspor, bugün deplasmanda Fatih Karagümrük karşısına çıkıyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı kazanarak zirve ile arasındaki puan farkını eritmeyi hedefleyen bordo-mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı da takımına son uyarılarını yapıyor.

ÇABALARIN KARŞILIĞINI ALALIM
F.Bahçe müsabakasında istediklerini aldıklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Kamp boyunca çalıştığımız her şeyi uyguladınız. Ancak sizden seri galibiyetler bekliyorum. Çalışmalarımızın karşılığını sahada daha da iyi almak istiyorum. Bu sezon İstanbul'un büyük takımları çok ciddi kadrolar kurdu. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray. Yarış zor geçecek, inişleri çıkışları olacak. Biz o dönemi geçtik, şimdi yükseliş zamanımız" dedi. Avcı, F.Bahçe karşısında sahaya sürdüğü kadroyu, Karagümrük mücadelesinde de bozmayacak.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor'da futbolcular hayli neşeliydi. Son taktik çalışmasını gerçekleştiren bordo-mavililer, saat 16.00'da havalanan özel uçakla İstanbul'a geldi.

YUSUF VE LAHTİMİ TRABZON'DA KALDI
Karagümrük sınavı için dün İstanbul'a gelen Trabzonspor'da devre arası takımdan ayrılması beklenen Yusuf Erdoğan, Fenerbahçe maçından sonra yine kadroya alınmazken, genç oyunculardan Lahtimi de İstanbul'a getirilmedi. Ayrıca Dorukhan, Serkan Asan ve Denswil de sakatlıkları nedeniyle kadroda yok.

İSTANBUL FATİHİ! TRABZONSPOR,
İstanbul takımları karşısında genel olarak başarılı bir grafik sergiledi. Abdullah Avcı'nın, 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo- mavili takım, İstanbul temsilcileri karşısında deplasmanda 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer, tek yenilgisini şampiyonluğu garantilediği geçen sezonun son haftasında Medipol Başakşehir karşısında 3-1'lik sonuçla gördü.

AVCI'NIN KALESİ OLİMPİYAT STADI
TRABZONSPOR, Abdullah Avcı yönetiminde Olimpiyat'ta oynadığı hiçbir maçta puan kaybetmedi. Avcı ile ilk olarak bu statta 27 Ocak 2021'de Başakşehir'i geçip Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor, 15 Mayıs 2022'de de şampiyonluğu garantileyip çıktığı Altay karşılaşmasını burada oynayıp 2-1 kazanarak kupayı kaldırmıştı. Fırtına, bu sezon başı da Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenerek Süper Kupa'yı Olimpiyat'ta aldı. Ayrıca ligin ilk maçında Olimpiyat'ta İstanbulspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı

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Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile yükseliş zamanı
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