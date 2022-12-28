Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile yükseliş zamanı

Uzun Dünya Kupası arası sonrası 15. hafta maçında sahasında Fenerbahçe'yi mağlup ederek ligin gidişatını değiştiren Trabzonspor, bugün deplasmanda Fatih Karagümrük karşısına çıkıyor.F.Bahçe müsabakasında istediklerini aldıklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Kamp boyunca çalıştığımız her şeyi uyguladınız. Ancak sizden seri galibiyetler bekliyorum.Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray. Yarış zor geçecek, inişleri çıkışları olacak." dedi. Avcı, F.Bahçe karşısında sahaya sürdüğü kadroyu, Karagümrük mücadelesinde de bozmayacak.Karagümrük sınavı için dün İstanbul'a gelen Trabzonspor'da devre arası takımdan ayrılması beklenenAyrıca Dorukhan, Serkan Asan ve Denswil de sakatlıkları nedeniyle kadroda yok.İstanbul takımları karşısında genel olarak başarılı bir grafik sergiledi. Abdullah Avcı'nın, 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo- mavili takım, İstanbul temsilcileri karşısında deplasmanda 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.Abdullah Avcı yönetiminde Olimpiyat'ta oynadığı hiçbir maçta puan kaybetmedi. Avcı ile ilk olarak bu statta 27 Ocak 2021'degeçip Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor, 15 Mayıs 2022'de de şampiyonluğu garantileyip çıktığıburada oynayıp 2-1 kazanarak kupayı kaldırmıştı. Fırtına, bu sezon başı da4-0 yenerek Süper Kupa'yı Olimpiyat'ta aldı. Ayrıca ligin ilk maçında Olimpiyat'ta2-0 mağlup etmeyi başardı