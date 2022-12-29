Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Al Nassr'dan Sergio Ramos hamlesi!
Giriş Tarihi: 29.12.2022 16:00 Son Güncelleme: 29.12.2022 16:38

Al Nassr'dan Sergio Ramos hamlesi!

Al Nassr’dan Sergio Ramos hamlesi!

Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmak isteyen Al Nassr'ın, Paris Saint-Germain'in tecrübeli savunmacısı Sergio Ramos'la da ilgilendiği belirtildi.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, transferde gözünü kararttı. Marca'da yer alan habere göre, Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmaya çalışan takımın, Paris Saint-Germain'den Sergio Ramos'la da ilgilendiği aktarıldı.
Suudi Arabistan temsilcisinin, İspanyol savunma oyuncusunu, gelecek yaz başlayacak projesine ikna etmeye çalıştığı kaydedildi. 16 yıl süren Real Madrid macerası 2021'de sona eren ve PSG'ye transfer olan Ramos'un Fransız temsilcisiyle sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 36 yaşındaki futbolcu, bu sezon Paris Saint-Germain'de 20 maça sahaya çıktı. (sporx.com)

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Yaş sınırı kalktı! İşte EYT hesaplama tablosu: Başkan Erdoğan emeklilikte yaşa takılanlar için müjdeyi verdi
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu Yunanistan'ı uyardı: "Sonu sizin için hiç iyi olmaz. Değil 12, 1 mil dahi vermeyiz"
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! SGK'dan yardım genelgesi: Bu ayrıntılara dikkat
Türkiye'nin dev doğalgaz rezervi yalancıları çıldırttı! ABD'li firmalar tarihi keşfi teyit etti
Övünün varoşlar
Masanın büyük akıllısı
KYK BURSU SON DAKİKA: KYK burs ödemeleri hesaplara yatırılıyor: Bakan Kasapoğlu açıkladı!
SON DAKİKA: SGK'dan EYT ve emekli maaşı açıklaması!
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan talimatı verdi! Erkenden ödeme yapılacak...
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan müjdeleri canlı yayında peş peşe sıraladı! Teknolojiye 4 milyarlık destek
ARKADAŞINA GÖNDER
Al Nassr'dan Sergio Ramos hamlesi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA