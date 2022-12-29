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Giriş Tarihi: 29.12.2022 10:15

Altınordu, Erdem Gökçe’ye kancayı attı

İHA
Altınordu, Erdem Gökçe’ye kancayı attı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Eyüpspor forması giyen 19 yaşındaki sağ bek oyuncusu Erdem Gökçe’yi kiralık olarak kadrosuna katabilmek için girişimlere başladı.

Spor Toto 1. Lig'de kötü günler geçiren Altınordu, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için takviye yapmak istiyor. İzmir temsilcisinin ilk hedefi Eyüpspor forması giyen 19 yaşındaki Erdem Gökçe oldu. Kırmızı-lacivertliler, Erdem'e olan ilgisini kulübüne iletirken, tarafların anlaşması durumunda sağ bek pozisyonunda oynayan Gökçe, sezon sonuna kadar Altınordu'ya kiralanacak. Genç futbolcu, bu sezon Eyüpspor'da toplam 6 maça çıkarken, skora katkı veremedi.

DEVREYİ 13 PUANLA TAMAMLADI
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, bu sezon oynadığı 18 maç sonunda sadece 13 puan toplayabildi. Altınordu, 13 puanla 18. sırada yer alıyor.

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Altınordu, Erdem Gökçe’ye kancayı attı
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