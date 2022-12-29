Galatasaray maçı sonrası Rıza Çalımbay’dan Erkan Özdamar'a tepki! "Biri çıkıp anlatsın"

Yalnız ben bir şeye üzüldüm. Bizim sayılmayan golde ne vardı onu çözemedik? Bunu gerçekten merak ediyorum. Kuralı bizden daha iyi bilen biri aydınlatsa bizleri çok iyi olur. Öyle bir gol iptali yok. Kabul etmiyorum. Onun için rica ediyorum, bunu bana anlatsınlar. Neden iptal edildiğini açıklasınlar. Çok üzüldük.

Biraz gergin bir maç oldu. Ama mücadele açısından iyi bir lig maçı oldu. İki takım da kazanmak için elinden gelen gayreti gösterdi."