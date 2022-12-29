Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray maçı sonrası Rıza Çalımbay’dan Erkan Özdamar'a tepki! "Biri çıkıp anlatsın"
Giriş Tarihi: 29.12.2022 20:06 Son Güncelleme: 29.12.2022 20:08

Galatasaray maçı sonrası Rıza Çalımbay’dan Erkan Özdamar'a tepki! "Biri çıkıp anlatsın"

İHA
Galatasaray maçı sonrası Rıza Çalımbay’dan Erkan Özdamar’a tepki! Biri çıkıp anlatsın

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında DG Sivasspor, Galatasaray’a 2-1 yenilirken maç sonu teknik direktör Rıza Çalımbay hakem Erkan Özdamar’ın yanına giderek tepki gösterdi. Çalımbay, maç sonu yaptığı açıklamalarda da "Bizim attığımız ilk golde ne vardı onu çözemedik. Bilen, eden biri çıkıp herkesi aydınlatsa iyi olur" ifadelerini kullandı.

Sivasspor, ligin 16. haftasında sahasında Galatasaray'a 2-1 yenildi. Maç sonu Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, soyunma odasına girmedi ve hakem Erkan Özdamar ile ekibinin kenara gelmesini bekledi.

Çalımbay daha sonra Erkan Özdamar'a iptal edilen gol ve penaltı pozisyonu ile ilgili sorular sordu. Kısa süre Özdamar ile konuşan Çalımbay'ın moralsiz olduğu görüldü. Hakem Erkan Özdamar ise daha sonra polisler eşliğinde soyunma odasına girdi.

"BİRİ ÇIKIP ANLATSIN"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maç sonunda şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten iyi mücadele ettik. Sahada biraz sıkıntı vardı. Bir hastalıktan dolayı zemin istediğimiz gibi değildi. İki takım için de zor bir maç oldu. İlk yarıda istediğimiz şeyleri yapmadık ama mücadeleden vazgeçmedik. İkinci yarıda taktik değişiklik yaptık ve golü bulduk. İyi gidiyordu. Son yediğimiz gol bize yakışmadı. 40 metreden gelen pasın golle sonuçlanması kötü bir şey. Maçın en kötü hakkı beraberlikti.

Yalnız ben bir şeye üzüldüm. Bizim sayılmayan golde ne vardı onu çözemedik? Bunu gerçekten merak ediyorum. Kuralı bizden daha iyi bilen biri aydınlatsa bizleri çok iyi olur. Öyle bir gol iptali yok. Kabul etmiyorum. Onun için rica ediyorum, bunu bana anlatsınlar. Neden iptal edildiğini açıklasınlar. Çok üzüldük.

Biraz gergin bir maç oldu. Ama mücadele açısından iyi bir lig maçı oldu. İki takım da kazanmak için elinden gelen gayreti gösterdi."

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Yaş sınırı kalktı! İşte EYT hesaplama tablosu: Başkan Erdoğan emeklilikte yaşa takılanlar için müjdeyi verdi
Son dakika haberleri: Galatasaray 90+’da 3 puanı kaptı! Aslan, Sivas deplasmanında kazanmasını bildi…
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan müjdeleri canlı yayında peş peşe sıraladı! Teknolojiye 4 milyarlık destek
KYK BURSU SON DAKİKA: KYK burs ödemeleri hesaplara yatırılıyor: Bakan Kasapoğlu açıkladı!
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu Yunanistan'ı uyardı: "Sonu sizin için hiç iyi olmaz. Değil 12, 1 mil dahi vermeyiz"
Övünün varoşlar
SON DAKİKA: SGK'dan EYT ve emekli maaşı açıklaması!
Masanın büyük akıllısı
Türkiye'nin dev doğalgaz rezervi yalancıları çıldırttı! ABD'li firmalar tarihi keşfi teyit etti
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! SGK'dan yardım genelgesi: Bu ayrıntılara dikkat
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray maçı sonrası Rıza Çalımbay’dan Erkan Özdamar'a tepki! "Biri çıkıp anlatsın"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA