Galatasaray maçı sonrası Rıza Çalımbay’dan Erkan Özdamar'a tepki! "Biri çıkıp anlatsın"

Sivasspor, ligin 16. haftasında sahasında Galatasaray'a 2-1 yenildi. Maç sonu Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, soyunma odasına girmedi ve hakem Erkan Özdamar ile ekibinin kenara gelmesini bekledi.
Çalımbay daha sonra Erkan Özdamar'a iptal edilen gol ve penaltı pozisyonu ile ilgili sorular sordu. Kısa süre Özdamar ile konuşan Çalımbay'ın moralsiz olduğu görüldü. Hakem Erkan Özdamar ise daha sonra polisler eşliğinde soyunma odasına girdi.
"BİRİ ÇIKIP ANLATSIN"
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maç sonunda şu ifadeleri kullandı:
"Gerçekten iyi mücadele ettik. Sahada biraz sıkıntı vardı. Bir hastalıktan dolayı zemin istediğimiz gibi değildi. İki takım için de zor bir maç oldu. İlk yarıda istediğimiz şeyleri yapmadık ama mücadeleden vazgeçmedik. İkinci yarıda taktik değişiklik yaptık ve golü bulduk. İyi gidiyordu. Son yediğimiz gol bize yakışmadı. 40 metreden gelen pasın golle sonuçlanması kötü bir şey. Maçın en kötü hakkı beraberlikti.
Yalnız ben bir şeye üzüldüm. Bizim sayılmayan golde ne vardı onu çözemedik? Bunu gerçekten merak ediyorum. Kuralı bizden daha iyi bilen biri aydınlatsa bizleri çok iyi olur. Öyle bir gol iptali yok. Kabul etmiyorum. Onun için rica ediyorum, bunu bana anlatsınlar. Neden iptal edildiğini açıklasınlar. Çok üzüldük.
Biraz gergin bir maç oldu. Ama mücadele açısından iyi bir lig maçı oldu. İki takım da kazanmak için elinden gelen gayreti gösterdi."